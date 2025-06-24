بالصّور- هكذا التقى توم كروز براد بيت وحبيبته فجأة… ماذا حدث؟

تألّق الممثّل الهوليووديّ واحدًا وستّين عامًا، بإطلالة أنيقة وهو يرافق صديقته الجميلة، اثنين وثلاثين عامًا، بين الحشود إلى الحفل.

وعندما استقلّا سيّارة أجرة للعودة إلى المنزل، وضع ذراعه حول ظهرها بلطف بعد ليلة حافلة.

في وقت سابق من تلك الليلة، أمسكت إيناس بيد براد بإحكام بينما كانا يسيران على السّجّادة الحمراء إلى جانب زميله دامسون إدريس، والمنتج لويس هاميلتون.

وقد انضمّ توم كروز إلى براد بيت على السّجّادة الحمراء في ساحة ليستر، حيث بدا نجما الفيلم سعيدَين بالتّلاقي وبتبادل التّحيّة وذلك بعد أكثر من عشرين عامًا على آخر لقاء جمعهما.

كما ظهر التّناغم بين براد بيت وحبيبته حين رصدت الكاميرا إيناس وهي تُعدّل وشاح براد في لقطة حازت إعجاب روّاد مواقع التّواصل الّذين تداولوا اللقطة بكثافة.

تمّ إنتاج فيلم “فورمولا1: الفيلم” بالتّعاون مع الاتّحاد الدّوليّ للسّيّارات (FIA)، الهيئة الحاكمة للفورمولا1، وكان لويس، بطل العالم سبع مرّات، أحد المنتجين.

يلعب براد دور البطولة بشخصيّة سائق سباق السّيّارات المضطرب سوني هايز الّذي يواجه منافسه المبتدئ جوشوا بيرس (دامسون إدريس) في منافسة حامية الوطيس في سباقات الجائزة الكبرى حول العالم.

في حين أنّ مراجعات فيلم F1: The Movie لم تنتهِ بعد، فقد بدأت ردود فعل العديد من النّقّاد على مواقع التّواصل الاجتماعيّ تتدفّق على X هذا الأسبوع.

أشاد الكثيرون بالتّناغم بين براد ودامسون على الشّاشة، بالإضافة إلى المظهر العام للفيلم بفضل المخرج جوزيف كوسينسكي الّذي عمل آخر مرّة في فيلم Top Gun: Maverick.

حتّى أنّ بعضهم وصف فيلم F1 بأنّه “أفضل فيلم لعشّاق السّباقات” – بعد ثلاث سنوات من تحقيق فيلم الطّيّار توم كروز إيرادات مذهلة بلغت 1.496 مليار دولار عالميًّا.