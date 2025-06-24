بريانكا شوبرا تجلس في أحضان زوجها نيك جوناس في لحظة رومنسة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان العالمي نيك جوناس صورة مميزة مع متابعيه عبر حسابها لخاص، ظهر فيها مع زوجته النجمة العلمية بريانكا شوبرا، باجواء رومنسية مميزة، فكانت تجلس في حضنه و ظهر عليهم ملامح الحب.



و علق نيك على منشوره بكلمات غزل لزوجته قائلاً: "كم أنا محظوظ".

و كان قد أوقف الفنان العالمي نيك جوناس حفله مع أشقائه في براغ، ضمن جولة فرقة Jonas Brothers، بعد ان طلب انهاء الحفل، اثر ملاحظته ان احد الحاضرين وجه ضوء ليزر إليه، وعلى اثره خاف نيك من أن يكون ليزر من السلاح وليس ضوءاً فقط، فركض على المسرح واختبأ في الكواليس لفترة، قبل استكمال الحفل.

وقال المتحدث بإسم القائمين على الحفل: "يمكننا أن نؤكد أن أداء Jonas Brothers توقف لعدة دقائق بسبب استخدام مؤشر ليزر محظور" من قبل أحد الجمهور. وتابع: "استجابت الخدمة المنظمة لهذا الأمر على الفور. وبعد دقائق قليلة واصلت الفرقة أداءها وعادت إلى المسرح".

