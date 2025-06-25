شكرا لقرائتكم خبر عن نادى السينما يعرض فيلم أبو زعبل 89 على المسرح الصغير بالأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار أنشطة وزارة الثقافة تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام عروض نادى السينما، والذى يأتى ضمن فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى الذى تديره رشا الفقى، حيث يشهد المسرح الصغير فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فيلم أبو زعبل 89 من إخراج بسام مرتضى، ويعقبه لقاء بحضور عدد من صناعه منهم الفنانين محمود مرتضى وسيد رجب ويديره الشاعر زين العابدين فؤاد.





يتناول الفيلم قصة حياة المخرج بسام مرتضى وتدور أحداثه حول الأبن ذو الخمس سنوات، الذى يتذكر رحلته مع والدته لزيارة أبيه فى سجن أبو زعبل عام 1989 مسترجعاً الأماكن والمشاعر ليعيد تشكيل الذاكرة المنقوصة وتتوالى الأحداث.

جدير بالذكر أن الفيلم حاز على 3 جوائز فى ختام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هى جائزة لجنة تحكيم الفيلم الأفريقى، جائزة أفضل فيلم وثائقى طويل وجائزة أسبوع النقاد الدولية ، كما شارك في العديد المهرجانات الدولية والعالمية، مهرجان ادفا أمستردام الدولى للفيلم الوثائقى، مهرجان سالونيكى الدولي للفيلم التسجيلى، مهرجان قرطاج السينمائى الدولى، مهرجان فيسباكو الدولى، مهرجان ترو اور فولس للسينما بالولايات المتحدة الامريكية، مهرجان فيدادوك الدولى للشريط الوثائقى.