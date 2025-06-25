شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى حاضر فى السينما بـ"المشروع X" وفى الدراما بـ"مملكة الحرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج بيتر ميمى تثبيت حضوره القوى فى الساحة الفنية، حيث ينافس حاليا بأعمال جديدة فى مجالى السينما والدراما، سواء على مستوى الإخراج أو الكتابة، حيث يعرض له حاليا فى السينمات المختلقة فيلم "المشروع x"، والذى يعد تجربة تشويقية مختلفة فى السينما المصرية، كما ينتظر عرض مسلسله الجديد "مملكة الحرير".

المشروع x

فيلم المشروع هو أحد أضخم إنتاجات السينما المصرية، وتم تصويره فى خمس دول هى: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائى العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي، ولم يتوقف إسهام بيتر ميمي على الإخراج فقط وإنما شارك أيضا في الكتابة وإلى جانبه أحمد حسني.

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

فيلم المشروع X تدور أحداثه حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟



مسلسل مملكة الحرير

مسلسل مملكة الحرير

كما ينتظر بيتر ميمي عرض مسلسله الجديد "مملكة الحرير" الذي ينطلق عرضه يوم 29 يونيو الجاري، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا ويتناول صراع الأشقاء في أجواء من التشويق والإثارة والغموض.

والعمل من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

وكانت آخر أعمال بيتر ميمي مسلسل الحشاشين الذي عرض في رمضان قبل الماضي 2024 ، وهو عمل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.