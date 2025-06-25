ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللناني وائل كفوري وزوجته شانا عبود في عيد ميلاد زوجة لنائب السابق المحامي هادي حبيش ، رئيسة مهرجانات القبيات سينتيا حبيش. وقدم وائل باقة من اعماله الى جانب الفنان كارلوس وأضافا أجواءً رائعة على الاحتفال الذي حضره العديد من الشخصيات منهم الفنان مروان خوري الذي قدم باقة من الاغنيات.

وانتشرت فيديوهات من العيد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت شانا جالية الى جانب وائل وعلامات الحمل المتقدم واضحة عليها وسرعان ما علق الجمهور وتمنوا لها ان تلد طفلها بالسلامة.

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لـ شانا عبود زوجة وائل كفوري.. وعلامات الحمل واضحة عليها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.