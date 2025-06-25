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ميرنا وليد - بيروت - من الوقائع الغريبة التي حصلت في الوسط الفني هي عندما عبّر اللاعب البرازيلي بيليه عن اعجابه الكبيرة بالممثلة المصرية زبيدة ثروت وذلك عندما كانت بصحبة زوجها الاول إيهاب في الكويت في مهرجان دولي.
بقي بيليه لوقت طويل ينظر الى زبيدة من دون الاكتراث لوجود زوجها الى جانبها ولكن عندما أدرك ان البعض بدأ يلاحظ نظراته قال لزوجها : اهتم بزوجتك فهي صاحبة أجمل عينين رأيتهما في حياتي.
لم يتكلم زوجها ايهاب اي كلمة ولم يستطع ان يفعل اي شيء مع افضل لاعب في العالم في ذلك الوقت وأخرج زوجته من القاعة غيرة عليها.
يقال ان بيليه أعجب بزبيدة ولو لم تكن متزوجة لحاول الارتباط بها.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة مصرية أعجب بها الأسطورة البرازيلي بيليه وكاد أن يتزوجها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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