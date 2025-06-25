إختاري فستانك الذهبي لهذا الموسم وفقاً لهذه المعايير

ميرنا وليد - بيروت - يُعتبر اللون الذهبي رمزًا للفخامة والجرأة، إذ يضفي حضورًا لافتًا على إطلالة المرأة، خاصة في السهرات والمناسبات.

فهو لون يخطف الأنظار دون عناء، ويمنح من ترتديه طابعًا مميزًا لا يُنسى.

لإطلالة ليلية ملفتة، يُنصح باختيار فستان ذهبي بقصّة مميزة، سواء قصيرة أو ميدي، وتنسيقه مع إكسسوارات برونزية أو بليزر أسود لأسلوب أنيق ومتماسك. أما فساتين الترتر الذهبي، فهي مثالية لمواسم الأعياد وتُفضَّل مع صندل بكعب رفيع وحقيبة صغيرة، مع تقليل المجوهرات.

للمناسبات الرسمية، يبرز الفستان الذهبي الماكسي كخيار أنيق، خاصة عند تنسيقه مع إكسسوارات سوداء وشفاه جريئة. أما لمحبات الإطلالات الأنثوية الناعمة، فيُعد فستان الروز غولد مثالياً، ويُفضل تنسيقه مع درجات ناعمة من البيج والنيود.