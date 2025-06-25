والد سارة الودعاني يُعلّق على العدد الكبير للعاملات عند ابنته

ميرنا وليد - بيروت - علّق والد خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني على العدد الكبير للعاملات لديها، قائلا: "حاطة 16 ناني و4 ممرضات وأخصائية نفسيه وهذا كلامهم، مؤدبين طل".

على صعيد آخر تحدثت سارة الودعاني عن سفرها واعتبار ابنها رضيعا في الذهاب، و طفلا في العودة، قائلة: "سليمان ولدي عمر سنة و 11 شهر الذهاب رضيع والعودة طفل لأنه يصير فوق السنتين، ومكتب الحجوزات قالي لا لازم تححزين له ذهاب وعودة طفل ويعطونه كرسي جينا الطيارة وقالوا لا هذا رضيع، تخيلوا دافعه فوق الـ 32 الف عيو يعطوني الكرسي".



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