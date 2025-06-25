ويل سميث مفاجأة مهرجان موازين الموسيقي.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 11:52 صباحاً - في واحدة من أكثر اللحظات المنتظرة في مهرجان موازين – إيقاعات العالم في نسخته الـ 20، الذي انطلقت فعالياته في مدينة الرباط بالمغرب يوم 19 يونيو حتى يوم 28 من الشهر نفسه، من المقرر أن يحل النجم العالمي ويل سميث ضيفاً على المهرجان لينضم بذلك للعديد من نجوم الموسيقى الذي أحيوا العديد من الحفلات الخاصة بالمهرجان مثل روبي، نانسي عجرم، محمد حماقي، كارمن سليمان، وائل جسار، وغيرهم.

مشاركة مميزة لويل سميث في مهرجان موازين إيقاعات العالم

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حمَّس ويل سميث جمهور ومتابعي مهرجان موازين- الذي يُعد أبرز حدث موسيقي وثقافي في العالم العربي والذي يحتفي بالتنوع الموسيقي من خلال جمع فنانين عالميين مرموقين ومواهب ناشئة على ستة مسارح في الرباط وسلا- لوجوده لإحياء حفله اليوم 25 يونيو، وذلك من خلال مشاركة مقطع فيديو أشعل من خلاله حماس الجمهور، جاء فيه: "ما أخباركم يا مغاربة؟ أنا ويل سميث، ويسعدني أن أعلن أنني سأحيي حفلًا موسيقيًا مباشرًا في مهرجان موازين في 25 يونيو على مسرح OLM. تفضلوا، سنستمتع بوقتنا. أتطلع بشوق لرؤية وجوهكم والغناء معًا، ولنصنع ذكريات جميلة في الرباط".

وقد أرفق حساب المهرجان في تعليقه على الفيديو التالي: "ويل سميث سيُحيي حفلًا غنائيًا على مسرح OLM السويسي غدًا! استعدوا لعرضٍ هوليووديّ لا يُنسى، مليءٌ بالطاقة والجاذبية وقوة النجومية!".

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نجوم عالميون في مهرجان موازين

المشاركة في مهرجان موازين لم تقتصر على النجوم والفنانين العرب فقط، حيث تأتي مشاركة ويل سميث بالإضافة لفنانين آخرين وهم كيد كودي- الذي شارك في المهرجان يوم 23 يونيو- ساليف كيتا من مالي والذي سيقدم عروضه يوم 27 يونيو، 50 سنت، جوليان مارلي، وفرقة الكيبوب aespa.

كما يُسلّط المهرجان الضوء على فنانين أفارقة مثل يمي علاد، الشيخ لو، إيتوك أوبونغ، إل غراند توتو، مُجسّداً التراث الموسيقي الغني للقارة.

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