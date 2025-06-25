قبل سلوى محمد علي: فنانون مصابون بـ ADHD أبرزهم كريم فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 11:52 صباحاً - كشفت الفنانة سلوى محمد علي، عن إصابتها بمرض ADHD، أو ما يُعرف بـ"اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة"، حيث لم يسبق لها تشخيص الحالة، إلا عقب مشاركتها في مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة الفنانة أمينة خليل، والذي سلّط الضوء على طبيعة هذا المرض، إذ قالت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، "كنت دائمة التحرك، ولذلك كانت المدرسات يشتكين منّي، ولم أكن أعرف أن هذا مرض، وحتى فترة قريبة أجد نفسي دائمًا على هذا النحو، وعند مشاركتي بالمسلسل وجدت أن هذا المرض ينطبق عليَّ في الواقع".

كريم فهمي: تسببت في إصابة والدي بحروق في يده

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أميرة أديب تروي تجربتها مع المرض

سلوى محمد علي، ليست الفنانة الوحيدة، التي روت معاناتها مع هذا الاضطراب النفسي، إذ سبقها عدد من الفنانين خلال الآونة الأخيرة، لعل أبرزهم الفنان كريم فهمي، الذي كشف مؤخرًا خلال لقاءٍ تلفزيوني في قناة "دي إم سي"، عن معاناته مع هذا المرض، قائلًا: "أنا بني آدم عشوائي جدًا، ومش منظم خالص، وممكن أعمل مصايب، ممكن أعمل مصيبة وأسيب حاجة على النار.. أنا عندي ADHD، وفي مرة زمان بعد انفصال أبويا وأمي، كنت عايش أنا وأخويا وأبويا في نفس البيت، وبعمل بطاطس محمرة ونزلت، أبويا كلمني من المستشفى إيده محروقة،بيخليني أركز في حاجة واحدة بس، لكن ده مش قصدي".وقبل نحو 8 أشهر، روت الفنانة الشابة أميرة أديب، تجربتها مع الإصابة بـ، خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حيث قالت: "أحسن حاجة في حياتي، لما عرفت إن عندي فرط حركة، والاضطراب النفسي ده عبارة عن 3 أنواع، وأنا مُصابة بفرط في التفكير، لكن فرط في الحركة نوعًا ما وليس بشكلٍ ملحوظ، ورغم ذلك أنا أجيد التركيز جيدًا، ما أعاني منه أحيانًا نقص معين في الدوبامين، إذن من الوارد أفقد التركيز في أمر لا يجذبني".

وأضافت: "هذا المرض ساعدني في حياتي نوعًا ما، خصوصًا وأنني لدي فضول، لذلك كنت أريد أخوض تجارب جديدة، سواء على مستوى التعليم أو اللعب، وهذا كان مفيدًا لي، رغم أنني لم أعرف وأسرتي تشخيص حالتي وقتها".

معاناة جنا عمرو دياب في الدراسة

وفي عام 2021، كشفت المغنية الشابة جنا عمرو دياب، عن معاناتها هي الأخرى مع هذا المرض، حيث بعث رسالة مؤثرة عبر "إنستغرام" آنذاك، جاء فيها: "اسمي جانا دياب، التحقت بمدرسة Queens Gate school، ونصحت بالمغادرة في الصف الثاني عشر بعد تشخيص إصابتي بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباهواضطرابات نفسية كاضطراب القلق الهلعي، لذا كنت أعاني من الصعوبات في الدراسة".

وتابعت: "عانيت من صعوبات في التركيز وعدم تسليم واجباتي المدرسية في موعدها المحدد لها، وعدم قدرتي على قراءة الأسئلة بالشكل الصحيح، وكان يُطلب منّي أن أخذ وقتي في قراءة الأسئلة، وكأنني أتحكم في هذا الأمر"، لافتة إلى أنّ المُدرسين كانوا يعتقدون أنها ليست ذكية، وفتاة كسولة، إذ أنها لم تتلق دعمًا قط.

قد ترغبين في معرفة بالفيديو: جنى دياب تكشف تفاصيل مرضها بـADHD وأثره على دراستها

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