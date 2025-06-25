شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يتفاعل ويردد مع راغب علامة "مغرم يا ليل" فى حفله بموازين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السوبر ستار راغب علامة حفله الغنائى وسط حضور بالآلاف بأغنية "مغرم يا ليل" التى رددها معه الجمهور الكبير، وذلك على مسرح النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين بالعاصمة المغربية الرباط، ثم غنى "نسينى الدنيا" ومن بعدها أحدث أغنياته "ترقيص" والعديد من أغنياته الشهيرة والمعروفة لدى الجمهور فى حفل جماهيري كبير.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.

راغب علامة



حفل راغب علامة



حفل راغب علامة



حفل راغب علامة



راغب علامة