شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاماً بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

توفى الفنان عماد محرم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأبعاء 25 يونيو، عن عمر ناهز 74 عاماً بعد صراع مع المرض، ويشيع جثمان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم تلقى العزاء فى المقابر.

وكتب حساب عماد محرم على موقع فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، العزاة والصلاة فى مسجد الشرطة الشيخ زايد، والعزاء على المقابر".