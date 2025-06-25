شكرا لقرائتكم خبر عن نور عامر منيب تغني لكوكب الشرق "كان لك معايا" والجمهور كملي صوتك تحفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعبت نور عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، جمهورها على السوشيال ميديا، حول خوضها تجربة الغناء بشكل جاد، حيث سجلت أغنية "كان لك معايا" لكوكب الشرق أم كلثوم، وطرحتها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، طالبةً رأي متابعيها وعلقت على مقطع الاغنية قائلة :أنا عارفة أن صوتى مش حلو بس أنا واخدة الموضوع تسليه وقت فراغي مش أكتر"، لكن واجهت التجربة تفاعلًا كبيرًا، حيث أثنى الجمهور على أدائها الصوتي، معبرين عن إعجابهم الشديد. علق أحد المتابعين: "صوتك تحفة!"، بينما كتب آخر: "كملي.. صوتك جامد!"، مما يعكس ترحيبًا واسعًا بانطلاقتها الفنية



بوست نور

يُذكر أن نور ابنة الفنان الراحل عامر منيب الصغرى ، الذي ترك إرثًا فنيًا كبيرًا، مما يزيد من ترقب الجمهور لأي خطوة فنية تخطوها ابنته.

وكانت قد طرحت شقيقتها مريم عامر منيب أغنية بعنوان "عامل إيه في حياتك" إحياء لذكرى رحيل والدها النجم عامر منيب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هاني محروس.