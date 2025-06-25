شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد عبد الوهاب: كندة علوش بتجيب حق الستات المقهورة في ابن النصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج أحمد عبد الوهاب تصوير مسلسل ابن النصابة بطولة النجمة كندة علوش، ومن تأليف عمرو أبو زيد واحمد هشام، ومكون من 15 حلقة، حيث صور عبد الوهاب وفريق العمل الأسبوع الأول من المشاهد الداخلية للعمل في مدنية الإنتاج الاعلامى بالإضافة إلى شقة كندة في أحداث المسلسل.

وقال المخرج أحمد عبد الوهاب لـ" الخليج 365" أن العمل يدور حول رانيا المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما، لتتحول من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، مشيرا إلى ان بمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبل أفضل لها ولابنها.



احمد عبد الوهاب وكندة علوش

مضيفا : "ابن النصابة" مسلسل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية تمس كل بيت، ويُقدَّم برؤية إخراجية ودرامية جديدة تواكب تطلعات الجمهور للدراما القوية والمختلفة.



مسلسل ابن النصابة بطولة النجمة كندة علوش، حمزة دياب، معتز هشام، حازم إيهاب، ياسمينا العبد، انتصار، وشيماء سيف كضيف شرف وعدد كبيرمن الفنانين، المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هاشم .