أويكو كارايل ترفض أنجين أكيوريك… والسّبب خارج عن التّوقعات!

في خطوة مفاجئة، رفضت الممثلة التّركيّة أويكو كارايل عرض بطولة المسلسل الدّراميّ الجديد “الأراضي الخصبة” الّذي يُعدّ من أكثر المشاريع المنتظرة في الموسم الدّراميّ المقبل.

وجاء قرار الرّفض، بحسب مصادر صحفيّة، لأن التّصوير سيجري خارج مدينة إسطنبول، وتحديدًا في مدينة أضنة جنوب تركيا، وهذا ما يتعارض مع التزامات كارايل العائليّة والمهنيّة الحاليّة.

العمل كان سيجمع أويكو (بطلة لعبة قدري، وجع القلب) لأوّل مرّة بالممثل أنجين أكيوريك الّذي تأكّد انضمامه رسميًّا إلى بطولة المسلسل من إنتاج شركة Süreç Film لصالح قناة Show TV. وتدور أحداث “الأراضي الخصبة” في إطار دراميّ مشوّق، يستلهم عناصره من روايتَين أدبيّتَين شهيرتَين هما: “درويش بي” و*”قاضية بودروم”*، ما يمنح العمل خلفيّة سرديّة غنيّة ومفعمة بالتّفاصيل الاجتماعيّة والثّقافيّة.

من المتوقّع أن ينطلق تصوير المسلسل خلال فصل الصّيف الحالي في أضنة، تحت إشراف المخرج البارز ياغيز ألب أكايدين، الذي سبق أن حقّق نجاحات كبيرة في أعمال مثل “المنظّمة”، “رامو”، “العهد”، و”الهارب”. أما السّيناريو، فهو بتوقيع الكاتبين حسن تولغا بولات وأوزان أغاتش، المعروفَين بمسلسلات “السّدّ” و”حياة جديدة”، واللذين يشتهران بقدرتهما على المزج بين الحبكة النّفسيّة والعاطفيّة في قالب إنسانيّ عميق.

قرار أويكو كارايل بالانسحاب من المشروع فتح الباب أمام التّكهّنات حول من ستكون بديلتها في البطولة النّسائيّة أمام أنجين، خاصّة في ظل التّرقّب الكبير من الجمهور الّذي ينتظر هذا العمل كعودة قويّة للنّجم التّركي إلى الشّاشة.