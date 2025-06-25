بالصور- بعد سنوات من الغياب، عبلة كامل في ظهور عائلي يُشعل مواقع التواصل

ظهرت الفنانة القديرة عبلة كامل في صورة جديدة نادرة تم تداولها عبر مواقع التواصل، برفقة ابن شقيقها، وذلك في أحدث ظهور لها بعد غياب طويل عن الأضواء. وقد التُقطت الصورة في أجواء عائلية بسيطة، وبدت عبلة كامل بإطلالتها المعتادة التي أحبّها الجمهور، مبتسمة إلى جانب ابن شقيقها الذي نشر الصورة عبر حسابه على “تيك توك”.

الظهور المفاجئ للفنانة المحبوبة أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث عبّر المتابعون عن اشتياقهم الكبير لها، متمنين عودتها إلى الشاشة، ومشيدين بظهورها المتواضع والبهيّ.

الجدير ذكره أن إشاعة كانت قد انتشرت في الفترة الماضية تتحدّث عن إصابة عبلة كامل بمرض السرطان، إلا ان زوجها الأسبق أحمد كمال، دحض الإشاعة وأكد ان الحالة الصحية لزوجته السابقة جيدة للغاية، ولا تعاني من أي أمراض كما يُشاع، واصفًا ما كتب عنها بالكذب والخداع.

كما سبق وكشف الممثل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، ان عبلة كامل “زي الفل” على عكس الأخبار التي تتحدّث عن اصابتها بالسرطان وعلاجها في أحد المستشفيات واعتزالها الفن. لافتًا أن عبلة أخذت قرارها بالابتعاد ولها ظروفها الخاصة، وهذه قناعاتها وهو تواصل معها آخر مرة أيام مهرجان الدراما كان هو والدكتور يحيى الفخراني بهدف تكريمها ولكنها رفضت.