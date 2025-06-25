انتهاء مسلسل "ليلى" في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان المسلسل التركي "ليلى" من المقرر ان ينتهي عند الحلقة الـ 40، وذلك بسبب تغيير قصته وانخفاض نسب المشاهدة بشكل كبير.



الجدير ذكره ان "ليلى"، يعرض العنف ضد الأطفال في أول حلقة منه، وتلمع الطفلة "ليلى" بأدائها البارع، فنشاهد معاناتها بسبب زوجة والدها الشريرة، التي لديها حب السيطرة والطمع والأذية، مع العلم أنها عاشت في طفولتها حياة قاسية.

وبعد عرض معاناة الطفلة، ووفاة والدها، وهرب زوجته مع حبيبها اللذين يضعان "ليلى" عند رجل يجبر الأولاد على العمل، ويعيشون وسط النفايات، لكن قدر "ليلى" يتغير.