جيف بيزوس ولورين سانشيز يغيران وجهة زفافهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 01:19 مساءً - وفقاً للتقارير الإعلامية، لم يتبق سوى أيام قليلة ويشهد العالم إحدى حفلات الزفاف المنتظرة بقوة للملياردير جيف بيزوس والصحفية السابقة لورين سانشيز، حيث من المقرر إقامته في إيطاليا وتحديداً مدينة فينيسيا الرومانسية، ولكن في الساعات القليلة الماضية، قرر الثنائي نقل وجهة الحفل إلى مكانٍ آخر.. فما هو هذا المكان وما السبب في التغير في اللحظات الأخيرة؟

مكان آخر سيشهد حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز

وفقاً لموقع رويترز الإخباري، أُجبر الثنائي جيف بيزوس ولورين سانشيز على نقل حفل زفافهما من كاناريجيو بمدينة فينيسيا، إلى منطقة معزولة يصعُب الوصول إليها في المدينة الساحلية، لأسباب أمنية، خاصةً بعد أن اشتكى بعض السكان المحليين من أن الحدث سيحول المدينة ذات المناظر الخلابة، والقوارب الفخمة، إلى متنزه ترفيهي خاص للأثرياء، وهددوا بإغلاق سلمي.

ووفقاً لموقع People، طلب جيف بيزوس ولورين سانشيز من أصدقائهما المشاهير التبرع لمدينة فينيسيا بدلاً من إهدائهما هدايا زفاف. وجاء طلب الثنائي بعد انتشار لافتات في أنحاء المركز التاريخي لفينيسيا اعتراضاً على إقامة حفل الزفاف هناك وسط مخاوف من اضطرابات كبيرة وإحباط متزايد بسبب اكتظاظ المدينة بالسياح.

ضيوف حفل الزفاف

لم يتم الإعلان عن قائمة رسمية ونهائية لضيوف الحفل، ولكن ترددت الأقاويل عن حضور أقل بقليل من 200 ضيف، وفي بعض الصحف تردد أن العدد سيتمثل ما بين 200 إلى 250 ضيفاً، ما بين كبار الشخصيات من عالم الترفيه والسياسة والمال. وسيتوجه الضيوف إلى قاعة في أرسينال، وهو مجمع ضخم من القرن الرابع عشر في منطقة كاستيلو الشرقية. تُعتبر القاعة، المُحاطة بالمياه والتي يستحيل الوصول إليها برًا عند رفع الجسور المتصلة، مكانًا أكثر أمانًا.

كما أن هناك بعض المشاهير الذين يُتوقع حضورهم منهم كريس جينر، كيم كارداشيان، إيفا لونغوريا، كاتي بيري، جيسيكا ألبا، إلسا ماري كولينز، بيل جيتس، وربما حتى أفراد من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

موعد حفل الزفاف

على الرغم من الغموض الذي يحيط بموعد حفل الزفاف وعدم الإفصاح عنه بشكلٍ رسمي، إلا أنه وردت تقارير صحفية تُشير إلى أن الزفاف سيكون في أواخر يونيو، ولكن تم إخفاء الموعد الدقيق إلى حدٍ كبير. كان يُعتقد سابقًا أن حفل الزفاف سيُقام بين 24 و29 يونيو. لكن مصادر أفادت بأن الزوجين حددا يوم 27 يونيو موعدًا للزفاف، مع إقامة احتفالات أصغر قبله وبعده.

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