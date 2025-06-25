صورة لعبلة كامل تثير حالة من الجدل.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 01:19 مساءً - بعد فترة طويلة من الغياب والابتعاد التام عن الأضواء والمشاركات الفنية، ظهرت الفنانة عبلة كامل من جديد وتصدر اسمها ترند مؤشرات البحث، وذلك بعدما تفاعل محبيها مع صورتها الأخيرة.

أحدث ظهور لعبلة كامل

بدأت القصة عندما نشر شاب على موقع الفيديوهات تيك توك صورة جمعته بعبلة كامل، وكتب عليها تعليق قال فيه: "عمتي حبيبتي" في إشارة لوجود صلة قرابة بينهما، وظهرتفي الصورة وهي ترتدي عباءة سوداء ويبدو على ملامحها علامات التقدم في العمر.

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذه الصورة بشكلٍ كبير وتم تداولها عبر المنصات المختلفة، وأعرب محبيها عن سعادتهم بظهورها الذي جاء بعد فترة طويلة من الغياب وسلسلة طويلة من الشائعات تردد خلالها إصابتها بمرض السرطان.

أحدث ظهور لعبلة كامل- الصورة متداولة على السوشيال ميديا

حتى الآن لم تكشف عبلة كامل أو أي شخص عائلتها والمقربين منها عن مدى صحة هذه الصورة، خاصةً وأن البعض توقع أنها قد تكون صورة مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك لأن هوية الشاب غير معروفة بسبب حرص عبلة كامل الدائم على إخفاء بناتها وتفاصيل حياتها الشخصية عن الإعلام.

يُشار إلى أن عبلة كامل واجهت خلال الفترة الماضية شائعات كثيرة تتعلق بحالتها الصحية، وتردد أنها تخوض حرب شرسة مع مرض السرطان ولا ترغب في الإعلان عن هذا الأمر، لكن زوجها السابق الفنان أحمد كمال فى هذه الأنباء وأكد أن في حالة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل وترغب في الاستمتاع بحياتها.

تكريم عبلة كامل

الجدير بالذكر أن الفنانة منة شلبي طالبت في وقتٍ سابق من مهرجان القاهرة السينمائي تكريم الفنانةتقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة في الفن. وبعدها تواصلت معها الإعلامية لميس الحديدي، التي نقلت عنها لجمهورها تقديرها لسؤالهم الدائم عنها، وأكدت على سعادتها بمطالب تكريميها، وقالت أنها لن تمانع أن يتم تكريمها في بلادها، لكنها لن تستطيع التواجد بسبب عدم قدرتها على الخروج من المنزل لظروف شخصية خاصة بها.

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