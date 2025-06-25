كيف اختفت عبلة كامل فجأة عن الساحة الفنية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 01:19 مساءً - اختفاءٌ مفاجئ، وابتعادٌ نابع من رغبتها الداخلية، وسط محاولات عديدة لعودتها مُجددًا على مدار أكثر من 6 سنوات كاملة، إلا أنها قررت الاكتفاء بما قدّمته من أعمالٍ فنية، اكتسبت بها ثقة واحترام جمهورها، منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، لتدخل في عُزلة تامة بعيدًا عن الأضواء وصخب الفن. ورغم غيابها عن الساحة طيلة هذه السنوات، يعود اسم الفنانة عبلة كامل لصدارة محركات البحث وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب تداول صورة لها، يزعم صاحبها أنّ هذا "أحدث ظهور"، وأنه تجمعه بها صلة قرابة، وذلك دون نفي أو تأكيد من عائلتها حتى الآن.

ابتعاد مفاجئ بعد "سلسال الدم"

سبب اعتزال عبلة كامل

أعقاب عرض الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" للمخرج مصطفى الشال، عام 2018، قررت عبلة كامل، الانسحاب من المشهد بشكلٍ مفاجئ، رغم ذروة نجاح المسلسل وقتها، إلا أنها قررت تغيير أرقام هواتفها، وحجبها عن زملائها باستثناء عدد محدود جدًا، مثل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الإعلامية لميس الحديدي وآخرين، إذ فشل الكثير في الوصول لها، لرغبتها في الابتعاد عن المجال برمته، والعيش في هدوء وسكينة، رغم محاولات بعض المخرجين وجهات الإنتاج الوصول لها، وعرض مشاريع فنية جديدة عليها.سبب اعتزالالمفاجئ، يعود إلى إصابتها بحالة حزن شديدة لوفاة صديقة مقربة لها من خارج الوسط الفني، حيث قال الفنان أشرف زكي، في تصريحات تلفزيونية سابقة: "أنا عرفت أن لها صديقة حميمة من خارج الوسط توفيت وده مدخَّلها في حالة حزن واكتئاب، وحاولت أكلمها كتير علشان ترجع، وكانت ترد وتقول إن شاء الله، واللي فيه الخير يقدمه ربنا، وأنا على تواصل كبير معها، وكنا ناويين نكرمها في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، وضغطت عليها، كان ردها: لأ أنا مش مؤهلة، وخليني في مهرجانات قادمة، وأنا احترمت رغبتها".قد ترغبين في معرفة صورة لعبلة كامل تثير حالة من الجدل.. ما القصة؟

أما طليقها الفنان أحمد كمال، رأى أنّ ابتعاد عبلة كامل عن الساحة الفنية من الممكن أن يكون سببه هو إيقاع الحياة المجهد داخل الوسط الفني، ولكن من الوارد بعد فترة أن تعود مرة أخرى إذا تواجد لديها الحماس.

المنتج جمال العدل، أكد هو الآخر أنه تواصل معها في وقتٍ سابق، لرغبته في التعاون معها من خلال مشروع فني، قائلًا: "عرضت عليها عدة أفكار للتعاون مع شركة العدل جروب، ولكنها ردت عليه قائلة: خلاص بقى كفاية كده.. إذاً انعدمت رغبتها في العودة إلى التمثيل مجددًا".

حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

الابتعاد المفاجئ عن الساحة الفنية، دفع البعض لترويج شائعات حول، منها إصابتها بسرطان الثدي، الأمر الذي نفته بشكلٍ قاطع، في رسالة بعثتها إلى الجمهور، عبر الإعلامية لميس الحديدي، والتي كشفتها بدورها من خلال برنامجها "كلمة أخيرة" قبل 5 أعوام، مؤكدة أن صحتها بخير، وليست غاضبة ممن روج شائعة إصابتها لأنه كان السبب في معرفتها حجم محبتها في قلوب جمهورها.

ولفتت إلى أنّ المكالمة التي جمعتها بها، استمرت لما يقرب من 45 دقيقة تحدثا خلالها في العديد من الأمور أبرزها حالتها الصحية واعتزالها الفن، وغيرها، متابعة: "عبلة كامل قالت لي نصًا إنها سليمة وصحتها كويسة خالص وفرحانة بحب الناس اللي شافته، ومش مصدقة كل هذا الحب الذي وجدته من جمهورها، وقالت: عمري ما تخيلت حب الناس كده لأن أنا بعتبر نفسي إنسانة عادية ويمكن الناس بتحب أدواري".

لماذا لم تُكرم عبلة كامل في مهرجان القاهرة السينمائي؟

قبل نحو عامين، تزايدت دعوات الجمهور وبعض الفنانين، مثل منة شلبي، بشأن تكريم، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، باعتباره أقدم وأعرق مهرجان سينمائي بالمنطقة، إلى أن خرج أمير رمسيس، الذي كان يتولى إدارة المهرجان آنذاك، وقال في تصريحاتٍ تلفزيونية: "المهرجان تلقى طلبات كثيرة لتكريم الفنانة، وهذا يؤكد حب الجمهور الكبير لها، لكن من غير اللائق أن نكرم فناناً رغماً عنه، إذ أنها اختارت عدم الظهور بأي مناسبة فنية".

وأكد أنّ عبلة كامل ترفض التكريم والظهور الإعلامي بشكلٍ عام، لافتاً إلى أن الفنانين أشرف زكي، ويحيى الفخراني تواصلا معها من قبل لتكريمها عن مشوارها الفني ومسيرتها، ولكنها رفضت الظهور، متابعًا: "هي تستحق التكريم بالطبع ولا جدال في ذلك، لكن علينا احترام رغبتها، وأعتقد أنّ أكبر تكريم لها هو حب الناس لها".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل كان بطولة مسلسل "سلسال الدم" الذي قدمت منه 5 أجزاء متتالية وعُرض على قناة "mbc مصر" وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركها البطولة رياض الخولي، رامي وحيد، ضياء عبد الخالق، راندا البحيري، أميرة هاني، كريم كوجك، وماجد الشريف، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال وإنتاج لؤي عبدالله.

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