شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح دياب ضيف محمود سعد في أولى حلقات باب الخلق الخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غياب عامين يعود الإعلامي الكبير محمود سعد مرة أخرى الى شاشة تليفزيون "النهار " ببرنامجه الشهير "باب الخلق " الذي يستضيف مع بدء انطلاقته الجديدة رجل الاعمال المهندس صلاح دياب الذي اختص "باب الخلق " بحوار امتد على مدار حلقتين كاملتين حكى فيهما تفاصيل دقيقة عن رحلته الإنسانية والعملية التي وثقها في مذكراته (هذا انا) المنشورة مؤخراً ولم يتحدث عنها في حوار تليفزيوني من قبل.



صلاح دياب



صلاح دياب ومحمود سعد



صلاح دياب ضيف محمود سعد في اولى حلقات باب الخلق

يتناول اللقاء الرحلة التي امتدت لأكثر من ٥٠ عاماً بدأ فيها كموظف صغير براتب بسيط ليصبح اليوم واحداً من اكبر رجال الاعمال في مصر ومالكاً لعدد من المؤسسات الإقتصادية الشهيرة والناجحة إضافة الى تأسيسه لأحدى أهم الصحف المصرية الخاصة "المصري اليوم ".

صلاح دياب كشف في حواره مع محمود سعد مواقف مؤثرة وتحدث عن شخصيات كانت نقاط تحول في حياته الخاصة ، كما رد على اتهامات كثيرة واجهها .

رحلة كفاح ونجاح صلاح دياب تُعرض غداً الخميس وبعد غد الجمعة ٩:٣٠ مساءً على قناة "النهار".