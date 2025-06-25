شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة كامل حاضرة رغم الغياب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تغيب الفنانة القديرة عبلة كامل عن الساحة الفنية منذ 7 سنوات كاملة، ليس غياباً عن المشاركة فى الأعمال الفنية فقط وانما عن الظهور التام سواء فى وسائل الاعلام أو على السوشيال ميديا، وكأنها اعتزلت الفن بدون الإعلان أو التصريح بذلك، ورغم هذا الغياب والانقطاع الطويل إلا أن عبلة كامل مازالت حاضرة طوال الوقت سواء على الشاشات أو منصات السوشيال ميديا.



عبلة كامل

عبلة كامل تمتلك حضوراً طاغياً رغم اختفائها عن الساحة الفنية سنوات بمجرد أن يتم ذكر اسمها، تجده متصدراً جميع منصات السوشيال ميديا ووسائل الاعلام وبرامج التليفزيون، وشهدت سنوات الغياب السبعة للفنانة عبلة كامل العديد من الأنباء حول الفنانة عبلة كامل ومعظمهما كانت شائعات مثل إصابتها بمرض خطير أو اعتزالها التمثيل نهائياً وغيرها في مناسبات عيد ميلادها أو عند تداول صور لابنتها.

عبلة كامل عادت لتصدر المشهد مجدداً في الساعات الماضية بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها رفقة شاب نشرها عبر حسابه على "إنستغرام" وعلق كاتبا "عمتي حبيبتي"، ما دفع جمهور الفنانة الكبيرة للبحث عن مدى صحة هذه الصورة التى ظهرت فيها بملامح متقدمة في السن مرتدية عباءة سوداء، لكن صاحب الصورة نفى تماما أن تكون مفبركة، وأكد أنها حقيقية وغير معدلة.



صورة عبلة كامل المتداولة مع الشباب الذى

عبلة كامل غابت الساحة الفنية بعدما تركت ارثاً فنيا بارزاً جعلها من الفنانات اللاتى لا يشبها أحداً، فهى لم تكن فنانة ناجحة فقط، بل هي ظاهرة فنية وإنسانية، تمثل وجدان الناس وتعبر عن مشاعرهم بأبسط الكلمات وأصدق التعابير. استطاعت أن تخلّد نفسها في الذاكرة الشعبية المصرية، وأن تترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن العربي.

وكان آخر أعمال الفنانة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم" عام 2018 وشارك فى بطولته رياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين المشاركين فى الأجزاء السابقة، ومن المنضمين للجزء الجديد الفنان الكبير أحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة، والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال، من إنتاج لؤى عبد الله.