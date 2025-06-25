شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دويتو فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب.. خاص والان مع تفاصيل الخبر

يعمل النجمان فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب حاليا على التحضير لأغنية دويتو جديدة تجمعهما خاصة وأن هناك صداقة وزمالة فنية تجمعهما، ومن المتوقع أن تصدر هذه الأغنية خلال فترة الصيف، وهي من كلمات وألحان جمانة جمال التى تعاونت مع فضل شاكر مؤخرا فى أكثر من أغنية وحققت معه نجاحات كبيرة، من أبرزها أغنية "أحلى رسمة" التى حققت مشاهدات عالية واحتلت المراكز الأولى لأسابيع فى جميع المنصات الموسيقية.

دويتو فضل وشيرين ليس الأول بينهما لكن سبق أن اجتمعا فى أغنية "العام الجديد" قبل سنوات طويلة، وتم تصويرها فيديو كليب من إخراج سعيد الماروق.

شيرين عبد الوهاب منذ بداية أزمة فضل شاكر وقرار اعتزاله وعودته مرة أخرى لا تترك مناسبة إلا وحرصت على دعمه فيها، حتى أنها وعلى سبيل المثال فى إحدى الحفلات خاطبت الجمهور وقالت له "اسمحولى أقول لكم حاجة، بغض النظر عن المواقف السياسية، بس فى فنان كبير باعتلكم سلامه هو فضل شاكر، أتمنى من كل قلبى أننا ندعمه عشان يرجع يغنى تانى على مسرح هلا فبراير"، حيث كانت ترى شيرين ومازالت أن فضل شاكر لم ولن يملأ فراغه أحد فى دنيا الطرب، لأنه يمتلك إحساسًا لا يملكه غيره أنعم الله عليه به، فنان قادته الظروف للدخول إلى منطقة مُظلمة ليس منها ولا هى منه، كما أنها حرصت أيضا على زيارته فى مقر إقامته فى منطقة "عين الحلوة" فى لبنان مؤخرا.



