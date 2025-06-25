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أكّدت الممثّلة المصريّة، أيتن عامر، أنّها وطليقها مدير التّصوير محمّد عزّ العرب، لم يعودا كزوجَين بعد الطّلاق، بل توصّلا إلى تفاهم مشترك يضمن مصلحة طفلَيهما.
هذا التّأكيد جاء بعد أن نشر “عزّ العرب”، عبر إنستغرام، صورة عائليّة جمعته بآيتن وطفلَيهما، مؤكّدًا في تعليقه أهميّة وجود الأب والأم في حياة الأطفال حتّى لو لم يستمرّ الزّواج، مشدّدًا على أنّ سعادة أولادهما تبقى الأولويّة.
بدورها، أعادت آيتن، نشر الصّورة عبر حسابها على “فايسبوك”، موجّهةً الشّكر لطليقها ومؤكّدة على أهميّة تغليب مصلحة الأولاد.
وأكّدت آيتن، في ردّها على تعليقات المتابعين الّتي طالبتهما بالعودة إلى التّواصل وأنّ الانفصال ليس دائمًا أمرًا، أحيانًا الاستمرار فى علاقة غير ناجحة يكون أكثر ضررًا على الأطفال.
نذكر أنّ هذا التّصالح جاء وسط انتشار إشاعة حول ارتباط آيتن عامر بمنتج شهير وهو ما نفته سابقًا، مشدّدةً على أنّ ما تمّ تداوله غير دقيق ولا يستند إلى أيّ أساس من الصّحّة ودعت وسائل الإعلام إلى تحرّي الدّقّة والالتزام بالمهنيّة في نقل الأخبار.
يُذكر أنّ آيتن انفصلت عن “عزّ العرب”، في العام ٢٠٢٢ بعد ستّ سنوات من الزّواج وإنجاب طفلَين هما آيتن ويوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاهُم بعد خلاف بين آيتن عامر وطليقها… فهل هناك عودة زوجيّة مرتقبة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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