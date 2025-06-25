مشاهد جريئة مع هاندا ارتشيل تهدد زواج باريش اردوتش؟ النجمان يردّان على طريقتهما

شهدت الأيّام الماضية عاصفة من الإشاعات والتّكهّنات الّتي تتحدّث عن أزمة زوجيّة بين الممثّل التّركّي باريش أردوش وزوجته الممثّلة جوبسي أوزاي، وسط تأكيدات بأنّ العلاقة بينهما تمرّ بمرحلة صعبة قد تنتهي بالطّلاق.

هذه التّساؤلات ازدادت بعد أن لاحظ المتابعون أنّ جوبسي، حذفت من حسابها على “إنستغرام”، الصّور الّتي تجمعها بزوجها وتجاهلت معايدته في “عيد الأب”، إذ نشرت صورة لوالدها فقط، هذا ما فسّره بعضهم كدلالة واضحة على وجود خلافات كبيرة بينهما.

كما زاد غياب جوبسي عن العرض الأوّل لمسلسل “Aşkı Hatırla” الّذي يلعب بطولته باريش إلى جانب الممثّلة هاندا أرتشيل، من حدّة الجدل، خصوصًا أنّ مشاهد الثّنائي في العمل وصفت بأنّها جريئة لدرجة دفعت بعضهم للتّشكيك بأنّ العلاقة بينهما تتجاوز حدود التّمثيل.

تزامن ذلك مع تداول أخبار انفصال هاندا أرتشيل عن حبيبها هاكان صبانجي، خاصّة بعد انتشار صور تجمعها بباريش أردوش من كواليس المسلسل. لكنّ هاندا وضعت حدًّا للإشاعات، بعد أن شاركت مؤخّرًا في عيد ميلاد هاجي صبانجي، شقيق حبيبها، ما أكّد استمرار علاقتها بهاكان ونفى تمامًا شائعات الانفصال. واضحة إلى استقرار العلاقة.

من جهته، لم يتأخر باريش في الرّدّ على الإشاعات، إذ قام بنشر إعلان فيلم زوجته الجديد “Gupi” عبر خاصّيّة القصص القصيرة على إنستغرام.

نذكر أنّ أحدث الأعمال الّتي جمعت هاندا أرتشيل وباريش أردوتش، فيلم “دعها للرّياح” الّذي عرض على منصّة عالميّة في شهر فبراير الفائت. إضافة إلى مسلسل “تذكّر الحبّ” الّذي بدأ عرضه قبل أيّام على منصّة عالميّة أيضًا وقد تضمّن مشاهد جريئة جدًّا.

كما أنّ الثّنائيّ سيجتمع للمرّة الثّالثة بعمل دراميّ من إنتاج O3 Medya الّتي أعلنت رسميًّا عن انطلاق التّحضيرات للنّسخة التّركيّة من المسلسل الكوريّ الشّهير “ملكة الدّموع”، من بطولة هاندا وبارتش والمقرّر عرضه على شاشة قناة ATV.