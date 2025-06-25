هل ردت عبلة كامل على صورتها المتداولة عبر السوشيال ميديا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 03:00 مساءً - تصدرت الفنانة عبلة كامل ترند مؤشرات البحث بعد تداول صورة لها مع شاب ادعى أنها عمته، خاصةً وأن هذه الصورة جاءت بعد فترة طويلة من غيابها وابتعادها تماماً عن الأضواء والسوشيال ميديا.

عبلة كامل تعلق على صورتها الأخيرة

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بعد تداول هذه الصورة نشر حساب موثق على إنستغرام يحمل اسم عبلة كامل، صورتها وكتب تعليق قال فيه: "أحيانًا بنستغرب ليه في ناس قلوبنا ترتاحلهم من أول لحظة، ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًّا السر مش فيهم السر في نقاء قلوبهم وعلاقتهم بربهم".

وقد تفاعل عدد كبير من محبي عبلة كامل مع الصورة وأبدوا سعادتهم برؤيتها بحالة صحية جيدة، لكنه ليس من المعروف حتى الآن إذا كانت عبلة كامل تدير الحساب بنفسها أم لا.

يُشار إلى أن عبلة كامل واجهت خلال الفترة الماضية شائعات كثيرة تتعلق بحالتها الصحية، وتردد أنها تخوض حرب شرسة مع مرض السرطان ولا ترغب في الإعلان عن هذا الأمر، لكن زوجها السابق الفنان أحمد كمال فى هذه الأنباء وأكد أن في حالة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل وترغب في الاستمتاع بحياتها.

تكريم عبلة كامل

الجدير بالذكر أن الفنانة منة شلبي طالبت في وقتٍ سابق من مهرجان القاهرة السينمائي تكريم الفنانةتقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة في الفن. وبعدها تواصلت معها الإعلامية لميس الحديدي، التي نقلت عنها لجمهورها تقديرها لسؤالهم الدائم عنها، وأكدت على سعادتها بمطالب تكريميها، وقالت أنها لن تمانع أن يتم تكريمها في بلادها، لكنها لن تستطيع التواجد بسبب عدم قدرتها على الخروج من المنزل لظروف شخصية خاصة بها.

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