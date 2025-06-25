عماد محرم.. وجه سينمائي بارز رغم محدودية التجارب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 03:00 مساءً - رحلة سينمائية قصيرة، رغم انطلاقها قبل أكثر من 5 عقود كاملة، قطعها الفنان عماد محرم (1951 - 2025)، فرغم محدودية التجارب التي قدّمها طيلة حياته، إلا أنه كان وجهًا سينمائيًا بارزًا، إذ كان يمتلك بنيانًا قويًا، وملامح حادة، فضلًا عن الموهبة، وبراعته في أداء أدوار الشر، حيث كان مُحبًا مخلصًا للفن، بينما أبعده المرض عن مناله خلال السنوات الأخيرة من حياته، فقد كانت في جعبته المزيد من الآمال والطموحات التي كان يسعى لتحقيقها.

عماد محرم في "العفاريت"

المسيرة الفنية لـ عماد محرم قد لا تكون ثرية مقارنةً بأبناء جيله، كونه لم يشارك سوى في 40 فيلمًا تقريبًا، وبعضها مساحات ليست كبيرة، إلا أن ملامحه كانت بارزة بالنسبة للجمهور، لاسيما تجربته المميزة في فيلم «العفاريت»، إخراج حسام الدين مصطفى، وبطولة مديحة كامل وعمرو دياب، إنتاج عام 1990، حيث جسّد شخصية مواطن خارج عن القانون يُدعى «شمندي»، صديق «الكتعة» نعيمة الصغير، قبل أن يغدر بها في النهاية ويقضي عليها.

تجربة «عماد» في هذا الفيلم تحديدًا، كانت نقطة مضيئة في مشواره، وقال عنها: «كنت سأعتذر عن هذا المشروع، لكن أعتقد أن ذكاء منّي تواجدي في الفيلم، فقد تحمست للمشاركة، نظرًا لنجومية عمرو دياب الكبيرة، وتوقعت أن العمل سيُحقق نجاحًا ضخمًا بسبب ذلك، كما أن الفيلم وشه حلو عليّ، حيث كانت زوجتي معجبة بي، منذ أن كانت تُشاهده في طفولتها، وكانت تطمح أن تتزوج شخصًا يشبهني عندما تكبر، والصدفة والنصيب تزوجتُها، وروت لي هذا الموقف بعد زواجنا".

أفلام عماد محرم

حيلة ذكية للمشاركة في "الباطنية

صداقة طويلة مع محمود ياسين

حلم العودة للتمثيل والإنتاج

مشوارلم ينطلق من «العفاريت» بل سبقه عدد من التجارب، لكن مساحة الأدوار كانت قصيرة للغاية، مثل ظهوره في فيلم «واحد في المليون»، «برج العذراء»، «أوهام الحب»، «موعد مع الحبيب»، «عصابة الشيطان»، «رحلة لذيذة»، «اعترافات امرأة»، و«الباطنية» للمخرج حسام الدين مصطفى أيضًا.«الولد الشقي والمشاغب» هكذا قد يرى البعض «»، كونه كان مشاغبًا في بعض الأحيان، حيث صنع حيلة على صديقه الفنان محيي إسماعيل، الذي كان مُرشحًا للمشاركة في «الباطنية»، قبل أن يُسند له الدور في النهاية، حيث قال في أحد اللقاءات: «مرة كان محمود ياسين بيحتفل بعيد ميلاد فريد شوقي في بيته، وأنا ومحيي كنا موجودين، ولاقيت محيي بيقول لي مازحًا: أنا مش عندي عربية، بس لو عندي هدوسك بيها».علاقة صداقة طويلة جمعت بين محمود ياسين و، حيث كان يشاركه في عددٍ كبير من أفلامه، قائلاً: «كان أحيانًا المنتجون يطلبون منّي أن أعرض سيناريو معينًا على محمود ياسين وأقعنه يوافق، مقابل إن يكون لي دور في الفيلم».رحلة «» الفنية لم تكن مقصورة على التمثيل فحسب، بل عمل كمنتج سينمائي، وقدّم نحو 5 أفلام، قبل الألفية الثالثة، وهي: «الكومندان»، «غلطة أم»، «عريس في اليانصيب»، «الأهطل» و«البرئ والجلاد»، حيث كان يطمح لاستكمال مشواره في الإنتاج الفني، إلا أن المرض حال دون ذلك، حيث قال: «نفسي أخف وأقوم، وأرجع من تاني للتمثيل. الإنتاج، ونفسي أوي أنتج فيلم لكريم عبد العزيز».لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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