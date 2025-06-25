صورة جديدة لعبلة كامل تثير مخاوف الجمهور.. هل هناك إصابة خطيرة في يدها؟

صورة جديدة لـ عبلة كامل مع فتاة

عناصر مشتركة بين صور عبلة كامل

صورة لـ عبلة كامل مع شاب يدعي وجود صلة قرابة معها - الصورة من على التيك توك

هل تمر عبلة كامل بأزمة صحية؟

صورة متداولة لـ عبلة كامل على التيك توك مع إخفاء لليد

هل ردت عبلة كامل على محبة الجمهور؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 04:24 مساءً - شهدت الساعات القليلة الماضية، الكشف عن صور تظهر فيها الفنانة، حيث يزعم أصحابها بأنها في أحدث ظهور، على هامش إحدى المناسبات العائلية، حيث ظهرت في تلك الصور المتداولة بشكلٍ عفوي من داخل شرفة أحد المنازل، حيث لم يتبين بعد مدى صحة تلك الصور، وكذلك تاريخ التقاطها، إذ تلتزم الأسرة الصمت حتى الآن.وبعد ساعاتٍ من نشر حساب لشخص يُدعى "صلاح"، صورة تجمعه بـ عبلة كامل، ويزعم أنه على صلة قرابة بها، خرجت فتاة أخرى تُدعى "فرح خالد"، تنشر صورة تجمعها بها أيضًا، لكن من اللافت بالنسبة للمُتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنّ هناك قواسم مشتركة بين الصورتين، بعضها أثار مخاوف الجمهور، مُعتقدين أنّ الأمر مُرتبط بعارض صحي خطير.القاسم المشترك بين الصورتين، أنظهرت في الصورتين بالملابس ذاتها، حيث ارتدت عباءة سوداء مطرزة بشكلٍ بسيط، وغطاء على الرأس باللون ذاته، وملامح هادئة دون الاستعانة بأي أدوات تجميل كعادتها، وهو الأمر الذي نال إعجاب الجمهور، مُعربين عن حجم افتقادهم لها من الساحة الفنية طوال الـ7 سنوات الماضية، منذ مسلسل "سلسال الدم" الذي عُرض عام 2018، إذ تمنوا أنّ تعود إلى المشهد الفني من جديد، لاسيما وأنها بعيدة عن الأضواء تمامًا.العامل المشترك الثاني بين الصورتين، هو ظهورها في المكان نفسه، أي شرفة منزل، وفي نفس التوقيت أيضًا، حيث قد حلّ الليل، بينما لم يُعلن بعد توقيت التقاط تلك الصور، أو مناسبتها، ومدى علمها وموقفها بنشرها أمام الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما وأنّ هناك شكوكًا حول صحة تلك الصور، كونها لم تظهر قط في أي مناسبة أو مقاطع مصورة منذ ابتعادها عن الساحة.العنصر الثالث المشترك بين هاتين الصورتين، هو إخفاء إحدى يديها عمدًا، بوضع "استيكر" حتى لا تظهر تمامًا، الأمر الذي أثار قلق ومخاوف الجمهور، وسط تساؤلات عديدة، عن الأسباب التي دفعت أصحاب تلك الصورتين لإخفاء ملامح يديها، معتقدين أنّ الموضوع قد يكون مُتعلق بعارض صحي، أو هناك تورمًا إلى حدٍ ما، الأمر الذي لم يتبين مدى صحته حتى الآن أيضًا، خاصةً في ظل وجود تعليق من فتاة تزعم بأنها تعمل ممرضة في إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وأشارت إلى أنها كانت تتابع الحالة الصحية لـوبالتزامن مع نشر تلك الصورة، كان هناك حسابًا منسوبًا للفنانة، بعث رسالة شكر للجمهور، بعد التعليقات التي تضمنت كلمات تُعبر عن المحبة والتقدير، إذ قال: "أحيانًا بنستغرب ليه في ناس قلوبنا ترتاحلهم من أول لحظة.. ربنا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًّا.. السر مش فيهم السر في نقاء قلوبهم وعلاقتهم بربهم"، ورغم تفاعل الجمهور وعددًا من الفنانين مثل الفنانة هدى المفتي، وحصد المنشور تفاعلًا كبيرًا من عشرات الآلاف، إلا أنّ هذا الحساب ليس له علاقة بالفنانة، رغم وجود علامة التوثيق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل كان بطولة مسلسل "سلسال الدم" الذي قدمت منه 5 أجزاء متتالية وعُرض على قناة "mbc مصر" وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركها البطولة رياض الخولي، رامي وحيد، ضياء عبد الخالق، راندا البحيري، أميرة هاني، كريم كوجك، وماجد الشريف، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال وإنتاج لؤي عبدالله.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»