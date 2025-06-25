نانسي صلاح بوجهين في الدراما والسينما قريباً

نانسي صلاح صديقة مرام علي في "2 قهوة"

نانسي صلاح طبيبة أطفال في "تحت الطلب"

نانسي صلاح مؤثرة على تيك توك مع هيفاء وهبي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 08:51 مساءً - تشارك الفنانةفي بطولة مسلسل "2 قهوة"، الذي انطلق تصويره قبل عيد الأضحى هذا العام، وتم استئنافه بعد إجازة العيد مباشرة تمهيداً لعرضه في موسم الأوف سيزون، وفي نفس الوقت انتهت نانسي من تصوير فيلم "تحت الطلب"، والذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنانوالمقرر عرضه قريباً.وتلعب نانسي صلاح شخصيتين مختلفتين خلال أحداث العملين؛ حيث تظهر في مسلسل "" بدور فتاة تُدعى شريفة، وهي الصديقة المقربة للفنانة مرام علي المتزوجة من أحمد فهمي، ومع توالي الحلقات تنكشف العديد من الأمور، والتي من شأنها أن تجعل علاقة الصداقة بين نانسي ومرام تأخذ منحنى آخر في إطار من التشويق والإثارة.مسلسل "" بطولة أحمد فهمي، مرام علي، محسن محيي الدين، مي القاضي، نانسي صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطي.يمكنكِ قراءة.. 3 مسلسلات جديدة خلال أيام.. تعرفوا إليهاأما بالنسبة لفيلم "تحت الطلب"، والذي تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده في شهر مايو الماضي، فتجسد فيهشخصية طبيبة أطفال تعمل في نفس المستشفى الذي يعمل به بطل العمل سامح حسين، حيث يظهر أيضاً بدور طبيب أطفال، وتنشأ بينهما العديد من المواقف الكوميدية وفي نفس الوقت الرومانسية.وتنتظرعرض فيلمين جديدين انتهت من تصويرهما منذ فترة؛ الأول هو فيلم "" مع هيفاء وهبي، محمود الليثي، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي وضيفة الشرف رشا مهدي، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتجسد خلال أحداثه شخصية مؤثرة شعبية على تطبيق تيك توك.ثاني الأفلام التي تنتظرهاهو فيلم ""، وتؤدي في أحداثه شخصية "سميرة" وهي بنت منطوية، وأُجبرت على العديد من الأمور التي جعلتها تتجه في مسار آخر بحياتها وتدمر مستقبلها، والفيلم يعتمد على البطولة النسائية، وأبرز أبطاله وفاء عامر، نسرين أمين، نسرين أمين نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبد البديع، وأميرة العايدي، وتأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلام.