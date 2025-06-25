صندوق البحر الأحمر يكشف عن قائمة الفائزين في منح ما بعد الإنتاج ضمن أولى جولاته لعام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 08:51 مساءً - كشف صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن قائمة المشاريع السينمائية ‏الفائزة في المنح التمويلية عن أولى جولاته لعام 2025م، والمخصصة لدعم المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتضمنت المشاريع الفائزة سرديات ‏قصصية من العالم العربي وقارة آسيا، مما يؤكد التزام المؤسسة بدعم الأصوات السينمائية الصاعدة.‏

وتشمل هذه الدورة تسعة مشاريع سينمائية مختارة من عدة دول من العالم العربي وقارة آسيا، من بينها: المملكة العربية السعودية، إندونيسيا، ‏ماليزيا، فرنسا، تركيا وتونس، مما يعكس ثراء وتنوع الأصوات السينمائية في المنطقة.

وتأتي هذه المنح لتسهم في استكمال مراحل ما بعد الإنتاج ‏للمشاريع الفائزة، بما يعزز فرص وصولها إلى منصات العرض الدولية، ويمنح صُنّاعها دفعة قوية نحو تقديم قصص أصيلة تُثري المشهد السينمائي ‏العالمي والإقليمي.

قائمة المشاريع الفائزة بمنح صندوق البحر الأحمر في جولته الأولى لعام 2025م:

"سماء بلا أرض": إخراج إريج سهيري. إنتاج: ديدار دوميهري. الدولة: فرنسا، تونس، قطر.

"فوكسي: الفرح في أربعة فصول:" إخراج جيونجيونج كيو. إنتاج: جين زهاو، نينجيوان دينج. الدولة: تايوان، اليابان، هونغ كونغ، فرنسا، السعودية.

الأم بهومي": إخراج كيات أون تشونج. إنتاج: ستيفانو تشينتيني، كيو سون وونج. الدولة: ماليزيا.

"PANGKU (ON YOUR LAP)": إخراج رضا رحاديان. إنتاج: آريا إبراهيم، جيتا فارا. الدولة: إندونيسيا.

"مدرسة الأشباح:" إخراج وإنتاج سيماب جول. الدولة: باكستان.

"الفائز يعرف من البداية:" إخراج جاننات ألشانوڤا. إنتاج: جان-لوران سينيديس. الدولة: كازاخستان.

"البارونات": إخراج نبيل بن يدر، مختارية بداوي. إنتاج: بينوا رولان، نبيل بن يدر. الدولة: بلجيكا، فرنسا، لوكسمبورغ.

مشروع ‏"الجولة 13‏:" إخراج محمد علي نهدي. إنتاج: مليك كوشباتي. الدولة: تونس.

مشروع ‏"VEHA": إخراج إليف سوزن. إنتاج: أوكان أوزي. الدولة: تركيا.

عماد إسكندر: "لقد وسّعنا نطاق عملنا في العام الماضي ليشمل المشاريع الآسيوية"

من جانبه، صرّح عماد إسكندر، مدير صندوق البحر الأحمر: "تجسد هذه المشاريع التسعة ثراء السرديات الآسرة من العالم العربي وقارة آسيا، ‏ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من مسيرتهم الإبداعية.

لقد وسّعنا نطاق عملنا في العام الماضي ليشمل المشاريع الآسيوية، انطلاقًا من إيماننا العميق ‏بالإمكانات الهائلة لصُنّاع الأفلام في تلك القارة. واليوم، نرى ثمار هذا التوجه من خلال هذه المجموعة المميزة من المشاريع ذات الرؤى السينمائية ‏الفريدة."‏

"هوبال" و"ضي: سيرة أهل الضي".. أبرز الأفلام المدعومة من صندوق البحر الأحمر

حتى اليوم؛ قدم صندوق البحر الأحمر التابع لـ مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دعمها لأكثر من 280 مشروعًا سينمائيًا، تتضمن أفلامًا مميزة شقت ‏طريقها نحو أبرز المهرجانات ومختلف الجماهير، من بينها فيلم "هوبال" الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر ‏السينمائي، وحقق إقبالًا واسعًا في صالات السينما السعودية، حيث تجاوزت مبيعاته 190 ألف تذكرة. بالإضافة إلى فيلم "ضي: سيرة أهل الضي"، ‏الفيلم الافتتاحي للدورة ذاتها، الذي واصل رحلته ليُعرض ضمن برنامج مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2024م.‏‏

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حول مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة ‏الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر ‏الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.‏

تُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث ‏السينما العربية الكلاسيكية.‏

تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في ‏المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.‏

صندوق البحر الأحمر لدعم صُنّاع الأفلام

صندوق البحر الأحمر هو مبادرة رائدة تم إطلاقها بواسطة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بهدف رعاية المواهب وتعزيز النمو في صناعة السينما ‏العالمية مع التركيز على دعم صُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا. يخصص الصندوق كلًا من الدعم المالي والإرشاد ‏التوجيهي والموارد الضرورية لتمكين الروايات المتنوعة وتحفيز الأفكار المبتكرة.‏



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