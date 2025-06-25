قبل عرضه.. تفاصيل مسلسل كويت رياض كويت لـ فوز الشطي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 08:51 مساءً - ينتظر عشاق ومحبو الأعمال الدرامية الخليجية، وجبةً دسمة يقدّمها لهم مسلسل جديد يأتي بعنوان: "كويت رياض كويت"، المنتظَر عرض أولى حلقاته غداً الخميس 26 يونيو، على إحدى المنصات الرقمية. وبالتزامن مع قرب عرضه، رفع الجمهور سقف توقعاتهم نحو هذا المسلسل، ودلل على ذلك التفاعلُ الكبير الذي ظهروا عليه مع منشورات أبطال ونجوم هذا العمل.

المشاركون في مسلسل "كويت رياض كويت" ونجمات العمل يكشفن عن شخصياتهن

ولعل السمة البارزة في هذا المسلسل، هي التوليفة المميزة للنجوم المشاركين به؛ إذ يضم كوكبة كبيرة من نجوم الخليج، على رأسهم: فوز الشطي والتي حرَصت على الترويج للمسلسل من خلال مقطع فيديو قصير، نشرته عبْر صفحتها على "إنستغرام"، حمّست من خلاله متابعيها للمسلسل. كما كشفت عن اسم الشخصية التي تقدّمها؛ إذ قالت: "تابعوني في شخصية العنود، في مسلسل كويت رياض كويت". مشاهدة ممتعة".

View this post on Instagram A post shared by Fouz Alshatti فوز الشطي (@fouz_alshatti)



كما روّجت أيضاً الفنانة ليالي دهراب، إحدى بطلات العمل، للدور الذي سوف تقوم به؛ إذ كشفت عن اسم شخصيتها وهي "واضحة أم عايض"، التي ستقدّمها داخل الأحداث، ومن المقرر أن تكون مفاجأة.

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ويشارك في بطولة العمل عددٌ آخر من نجوم الخليج، وهم: إبراهيم الشيخلي، شملان العميري، أمير مطر، محمد الرمضان، نورة العميري، ليلى الرندي، أنور السبيعي، وآخرون. وهو من تأليف علي الدوحان. وإخراج منير الزعبي. إنتاج قولدن قروب.

دراما اجتماعية

يسلّط المسلسل الضوء على قضايا مجتمعية تلامس حياة المواطن الكويتي والخليجي، من خلال سرد قصص مشوّقة يغلب عليها الطابع الكوميدي، تتشابك فيها الشخصيات، وتتداخل مصائرها في مواقف يومية وحياتية. بأسلوب مبسّط وجذاب، يعالج العملُ مشكلات واقعية ويعرض حكايات تنبض بالعاطفة والتنوُّع؛ مما يجعل المشاهد يشعر بالقرب من الأحداث ويجد فيها مرآة لحياته وتجارِبه.



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