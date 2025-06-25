 علي كاكولي يعلن الانتهاء من تصوير مسلسل كان إنسان ويوجه رسالة لصناعه

رسالة خاصة من علي كاكولي للقائمين على مسلسل "كان إنسان"

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هذا ما قاله نجوم مسلسل "كان إنسان"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 08:51 مساءً - أعلن الفنانالانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "كان إنسان"، المقرر عرضه قريباً، والذي ينتمي إلى الأعمال الدرامية القصيرة؛ فهو مكوّن من 8 حلقات، ويجمع عدداً من نجوم الكويت بجانب على كاكولي وهم جاسم النبهان، نور الدليمي، آلاء الهندي، آسيا الفرج، ناصر عباس، وغيرهم. وهو من إنتاج عبدالله بوشهري. تأليف فاطمة العامر. وإخراج علي العلي.وقد حرَص علي كاكولي، على توجيه رسائل شكر للقائمين على هذا المسلسل عبْر صفحته الرسمية على "إنستغرام"؛ بدايةً من منتجه، الفنان عبدالله بوشهري، والمشرف العام على هذا العمل، فهد العليوة. كما اختص في رسالته شكراً خاصاً للمخرج علي العلي؛ إذ يمثل هذا المسلسل التعاون الرابع بينهما.وجاء مضمون الرسالة التي كتبها "كاكولي" كالتالي: "أمسِ بفضل من الله سبحانه، انتهيت من تصوير مسلسل كان إنسان. أشكر جميع القائمين على العمل، أشكر أخوي عبدالله بوشهري على إيمانه بالعمل وأنه قرر أن ينتجه وما قصّر بشي. وأخوي فهد العليوة اللي بصراحة كان إضافة كبيرة للعمل كمشرف عام، وهذا طبعاً رابع تعاون معاي مع أخوي الكبير المبدع علي العلي، واللي أرجع من جديد أرتمي في أحضانه على قولته أخوي، المخرج علي العلي لك مني كلّ الحب وكلّ الاحترام، ولجميع القائمين على العمل من دون استثناء. أشكركم وأشكر إيمانكم فيني وثقتكم. لكم مني كلّ الحب وكل الاحترام".وفي وقت سابق، عبّر عددٌ من نجوم المسلسل عن سعادتهم بهذا العمل، جاء ذلك عبْر تصريحات لهم لكاميرا "et بالعربي". في بداية الأمر رفض الفنانإبداء أيّة تصريحات حول شكل الشخصية التي يلعبها؛ مكتفياً في حديثه بالإشارة إلى أهمية تقبُّل الجمهور للعمل.مكملاً: "المهم الجمهور يتقبّل القضية، وإذا لمستنا القصة في بدايتها، راح تلمس شعور الجمهور".أما الفنان القدير جاسم النبهان؛ فلمّح في تصريحاته إلى أن الجمهور سوف يرى خلال أحداث المسلسل، وجود مشاكل وصراعات بين أسرتين، إحداهما فقيرة والأخرى من الأغنياء؛ منوّهاً على أنه سيظهر بدور شخص يملك مؤسسة وأسرة كبيرة. والجمهور سوف يرى فلسفته في إدارة كلٍّ منها.أما الفنانة؛ فأوضحت أن السبب الذي حمّسها للمشاركة في مسلسل "كان إنسان"، هو رغبتها في تقديم.شخصية بعيدة كل البعد عن شخصيتها الحقيقية، قائلة: "حبيت آخد دور أشوف نفسي فيه تماماً، لأني أريد التطوير وتقديم شيء جديد".يمكنكِ قراءة: عبدالله بوشهري يروّج لمسلسل كان إنسان ببوستر غامض: رجل مكبّل«إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».