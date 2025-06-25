شكرا لقرائتكم خبر عن محرم فؤاد في لقاء نادر قبل رحيله: بليغ حمدي خياله دائم الحضور ولماح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محرم فؤاد فى فى فيديو نادر له بمناسبة ذكرى ميلاده التى تحل اليوم الأربعاء، إنه نشأ مع الموسيقار بليغ حمدي منذ سنوات الصبا، حيث جمعتهما صداقة مبكرة بدأت من خلال أصدقاء مشتركين، وانطلقا معًا في مشوارهما الفني .

وأوضح فؤاد أن بليغ لحن معظم أغاني أفلامه الـ 13، مؤكداً أن جميع ألحانه قريبة إلى قلبه، وتحمل إبداعًا متفوقًا.



وأضاف فؤاد: "أعتبر بليغ فنانًا لا يخاصمه الوحي، فخياله دائم الحضور، متجدد، ويمتاز بالابتكار."

محرم من مواليد 25 يونيو بدأ محرم فؤاد حياته الفنية فى سن مبكرة فكان عمره لا يتجاوز الأربع سنوات عندما كان يقف على خشبة مسرح المدرسة ويغنى، ولكن فجع بوفاة والدته وكانت تشجعه على الغناء،

وبعد فترة حاول الطفل أن يستمر فيما كان فيه لكنه اصطدم بمنع أبيه له ورفضه لطريق الفن خوفاً عليه من العقبات التى يواجهه مما أحزنه جدا ولكن لم يجد مفرا من تنفيذ رغبة والده، حتى توفى وهو فى عمر الحادية عشر فلم يتردد محرم بعدها فى استكمال مشوار الفن.

أحيى محرم العديد من الحفلات والأفراح والتحق بالمعهد العالى للموسيقى، كما قدم فى الإذاعة ونجح فيها وبدء يحطو خطوات كبيرة فى طريقه الفني، ولعل انطلاقته جاءت بمشاركة السندريلا سعاد حسني في فيلم حسن ونعيمة وكانت سعاد حينها وجهاً جديدا وكان عبد الحليم حافظ هو المرشح الأول للفيلم لكنه رفضه ليبحث هنرى بركات عن بديل له فرشحه له أحد الأصدقاء ونجح نجاحا كبيرا.

قدم محرم فؤاد خلال مشواره الفني عدد من الأفلام منها:عشاق الحياة، وداعا ياحب، الملكة وأنا، الصبا والجمال، ولدت من جديد، نصف عذراء، عتاب.