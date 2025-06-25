شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: الفنان محمد عبد الجواد بخير ويعاني من تمزق في الأربطة والان مع تفاصيل الخبر

طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الجمهور على الفنان محمد عبد الجواد، وذلك بعدما انتشرت أخبار تؤكد تعرضه لوعكة صحية ونقله للمستشفى.

وأوضح الدكتور أشرف زكي لـ الخليج 365 أن الفنان محمد عبد الجواد بخير وصحة جيدة وأنه يعاني من تمزق في الأربطة داعيا الله أن يتم شفاءه على خير.

محمد عبد الجواد عمل بالمسرح والسينما والتليفزيون وتألق في فيلم (الطريق الى ايلات)، و أفلام (الصبر فى الملاحات، ليلة ساخنة من إخراج عاطف الطيب الصاغة، ولا فى النية ابقى).

اشترك أيضًا في المسرح في أعمال عدة يذكر منها (الحلم يدخل القرية، عرائس بتترص، التوهان، البلطجية، خربشة، البين بين، الناس النص نص، عصفور طل من الشباك.

من أشهر المسلسلات التي شارك فيها (خالتى صفيّة والدير، ضمير ابلة حكمت، امام الدعاة، الامام الشافعى.

الفنان محمد عبد الجواد تألق في العديد من الأدوار منها مسلسل "الاختيار 2" والذى جسد خلاله شخصية تكفيرى يدعى أبو حذيفة، والمسلسل بطولة كل من كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.