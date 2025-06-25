عارضة أزياء أسترالية تتعرض لموقف محرج

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت عارضة الأزياء الأسترالية ناديا بارتيل لموقف محرج أثناء عطلتها في ميكونوس، حيث ظهرت في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تعاني من خلل في ملابسها.



في الفيديو، ظهرت بارتيل وهي تحاول تعديل فستانها الذي بدا أنه غير ثابت بشكل صحيح، مما أثار انتقادات من بعض المتابعين الذين اعتبروا أن الحادثة قد تكون متعمدة لجذب الانتباه. من جهة أخرى، دافع البعض عنها، معتبرين أن مثل هذه المواقف تحدث للجميع، وأنها ليست بالضرورة مقصودة.

ناديا بارتيل، التي كانت متزوجة سابقًا من لاعب كرة القدم الأسترالي جيمي بارتيل، تُعرف بظهورها المتكرر في المناسبات العامة ووسائل الإعلام.