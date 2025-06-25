كيندال جينر تستعرض رشاقتها بالمايوه تحت اشعة الشمس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر مجموعة من الصور مع متابعيها و ذلك عبر حسابها الخاص، وأطلت أثناء إستمتاعها بوقتها تحت اشعة الشمس إلى جانب حوض السباحة، و إستعرضت رشاقتها من خلال ملابس سباحة باللون الأسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة الكعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



ومن المعروف أن كيندال جينر من عشاق السيارات الكبيرة والنادرة، وقد أضافت إلى مجموعة سياراتها، سيارة قديمة ونادرة، إذ شوهدت مع صديق لها، بينما كانت تقود سيارة مرسيدس بنز G500 كابريوليه ذات اللون الأزرق في لوس أنجلوس، وهي سيارة تبلغ قيمتها حوالى 280 ألف دولار أميركي.

يذكر أن كيندال تمتلك مجموعة كبيرة من السيارات، منها 3 سيارات من مجموعة كابروليه، كل واحدة منها تتميز بمواصفات عالية جداً، وأسعارها مرتفعة بشكل كبير جداً، بالإضافة إلى سيارات من ماركات أخرى.

