إن كنت من محبي السراويل الرياضية.. هذا دليلك لتنسيقها

ميرنا وليد - بيروت - لم تعد البناطيل الرياضية مخصصة لصالة التمارين فقط، بل أصبحت قطعة أساسية في إطلالات الشارع والموضة اليومية.

والسر يكمن في طريقة تنسيقها.

ابدئي ببنطال رمادي كلاسيكي وامنحيه لمسة راقصة عبر بدلة مستوحاة من الباليه، مع جوارب الساق وربطة الرأس. لمزيد من الأناقة، أضيفي حذاء باليه مسطح وراقٍ.

أنواع البناطيل الرياضية وكيفية تنسيقها:

الضيق (Joggers): مثالي للتمارين، بفضل قصته التي تواكب الحركة، وملائم أيضًا لإطلالة كاجوال نشيطة.

الواسع: خيار مريح للمشاوير، السفر، والاسترخاء، بتصميم أنيق يناسب عطلة نهاية الأسبوع.

المستقيم الساق: يعكس أسلوبًا يجمع بين الرسمي والرياضي، ويبدو رائعًا مع قمصان أو بلوزات كلاسيكية، وسترة جلدية.

قمصان وبلوزات تُكمل الإطلالة:

بلوزة كامي، تيشيرت قطني، بلوزة شبكية أو بدلة جسم ضيقة، كلها خيارات تناسب البنطال الرياضي وتمنحه طابعًا مميزًا.

الإكسسوارات تصنع الفرق:

أضيفي لمستك الشخصية من خلال الجوارب الفضفاضة، قبعة أنيقة، حقيبة كروس، نظارات شمسية، أو أقراط بارزة، لتحولي المظهر البسيط إلى إطلالة متكاملة.