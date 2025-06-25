ما حصل في جنازة عماد محرم مفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - شهدت جنازة الممثل عماد محرم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد غياب تام لجميع لنجوم الوسطالفني ولم يحضر إلا أرملته والمنتج محمد فوزي والإعلامية بوسى شلبي.

توفي اليوم الممثل المصري عماد محرم عن عمر 74 عامًا بعد صراع مع المرض.

أحد أقارب محرم كتب على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل من أطيب من عرفت بحياتي وحما نجلي المنتج الكبير الاستاذ عماد محر، جزاه الله الخير واصطفاه من أهل الجنة وألهم عائلته وألهمنا الصبر والسلوان، العزاء والصلاة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد والعزاء على المقابر".

عماد كانت قد تدهورت صحته في الفترة الأخيرة، بعد أن أصيب بجلطة.

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