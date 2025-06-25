مي عز الدين ترد على تصريحات معتصم النهار.. فما القصة؟ 

مي عز الدين ترد على تصريحات معتصم النهار

سكرين شوت من ستوري مي عز الدين عبر حسابها على إنستغرام

"قلبي ومفتاحه".. أحدث الأعمال الدرامية لـ مي عز الدين

معتصم النهار يسجل حضوره على الساحة الفنية المصرية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 10:23 مساءً - في خطوة لاقت تفاعلًا واسعاً من قبل جمهور ومحبي الفن العربي، عبر النجم السوريعن أمنيته في مشاركة النجمة المصريةفي عمل فني مشترك، مؤكداً إعجابه الكبير بأدائها وتنوع أدوارها بين الكوميديا والدراما.جاء ذلك خلال مقابلة إعلامية، أجرهاقال من خلالها: "فنانة ممتعة جدًا، وأنا أستمتع بمشاهدتها وأتمنى أن يجمعنا عمل قريبا".لترد عليه مي عز الدين، سريعاً حيث شاركت مقطع الحديث الإعلامي لـعبر خاصية الـ"ستوري" التابعة لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، معلقة: "بشكرك وربنا يجمعنا على خير في عمل بإذن الله".يذكر أنشاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه"الذي تدور أحداثه في إطار درامي خلال 15 حلقة حول امرأة مطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.في أول تجربة درامية له باللهجة المصرية، يستعد الفنان السوري معتصم النهار للظهور على الشاشة المصرية من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "أنا أنت.. أنت مش أنا"، الذي انطلق تصويره مؤخراً ويجمعه بالفنانة ميرنا نور الدين.العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي، ويتناول ظواهر العصر الرقمي، مثل الميتافيرس وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي.لا يكتفي النجم السوريباقتحام الدراما المصرية، بل يستعد أيضاً لتسجيل أول حضور له في السينما المصرية من خلال فيلم جديد بعنوان "حين يكتب الحب".ويتواجد النهار حالياً في القاهرة لمتابعة تحضيراته لتصوير الفيلم، الذي يشارك في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم سوسن بدر، أحمد الفيشاوي، وجميلة عوض.الفيلم هو التجربة الأولى لمخرجه محمد هاني بعد مجموعة من التجارب كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية، وقدم عدداً من الأفلام القصيرة، و هو الإنتاج الأول بمصر للمنتج نايف عبد الله، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

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