عمرو دياب يروج لأغنيته الجديدة ابتدينا أولى أغاني الألبوم الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 10:23 مساءً - روج النجم الكبير عمرو دياب لأحدث أغانيه المنتظرة والتي تأتي باسم "ابتدينا" وذلك كأولى أغاني ألبوم صيف 2025، والمرتقب ‏طرحه الفترة المقبلة وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.‏ عمرو دياب يروج لأغنية "ابتدينا"‏ وجاء تروج الفنان عمرو دياب بقيامه بنشر مقطع قصير من البرومو الدعائي للأغنية واكتفي بالتعليق بكلمة: "ابتدينا" وأرفق الرمز ‏التعبيري بدقائق الساعة وذلك في دلالة منه على قرب طرح الأغنية.‏



ألبوم عمرو دياب 2025‏ ويضع الفنان عمرو دياب، اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والذي يتعاون فيه مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، ‏منهم أسماء سبق وتعاون معه كثيراً على مدار السنوات الطويلة الماضية، أبرزهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وعزيز الشافعي، وبهاء ‏الدين محمد، وأحمد إبراهيم، ومحمد يحيى، وعادل حقي وغيرهم.‏

للمزيد.. عمرو دياب يتألق في حفل أبو ظبي وظهور خاص لابنته جنا آخر الحفلات الغنائية لـ عمرو دياب وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا ضخمًا على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر ‏أغانيه الحديثة والقديمة، من بينها "أنت الحظ، بعد الليالي، ده لو اتساب"، بالإضافة إلى ميدلي مميز ضم أجمل أغانيه.‏

وسبق هذا الحفل أحياء عمرو دياب حفلًا ضخمًا بمنطقة الأرينا بدولة الكويت بحضور جماهيري غير مسبوق وتفاعل منذ اللحظات ‏الأولى، ورفع الحفل شعار كامل العدد. وخطف عمرو دياب الأنظار خلال هذا الحفل كعادته بإطلالة شبابية مميزة، وأمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه منها شكرا من هنا لبكرة ‏وتملي معاك وقمرين ونور العين ويا قمر و وغلاوتك ووياه.‏



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