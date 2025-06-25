الصلح خير.. أسبوع لم الشمل في الوسط الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 10:23 مساءً - "الصلح خير وعفا الله عما سلف" هذا الشعار رفعته كل من الفنانة أيتن عامر والفنانة جوري بكر كلٌ مع طليقها، بعد أشهر من الصراعات والنزاعات التي وصلت إلى ساحات القضاء، وبعد اتهامات متبادلة من كافة الأطراف، والسبب في الناحيتين هو رؤية الأبناء، إلا أنه بعد تفكير وتأني، قرر الثنائي التصالح مع أزواجهما السابقين والصدفة أن يحدث ذلك خلال هذا الأسبوع ليكون أسبوع لم الشمل في الوسط الفني.

تنازل جوري بكر وطليقها عن الدعاوي القضائية ضد بعضهما

البداية جاءت من الفنانة جوري بكر التى أعلنت تصالحها مع طليقها رامي زيان، بعد أسابيع من الخلافات والنزاعات القضائية، خاصة بعدما حررت جوري محضراً ضد طليقها؛ تتهمه فيها بالتعدي عليها فى محل إقامتها بسبب مشادة كلامية حول مصروف طفلهما تميم، فيما أقام طليقها دعوى قضائية ضدها، مطالباً بإسقاط الحضانة عن الفنانة جوري بكر بشأن ابنهما، ولكنهما تنازلا عن هذه الدعاوي بعد التصالج.

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وعلّقت جوري بكر على تصالحها مع طليقها في تصريح لـ "الخليج 365"، وقالت إن الأمور جاءت مصادفة تماماً، بعدما التقت بطليقها في الساحل الشمالي، حيث تواجدت هناك برفقة طفلهما تميم، الذي ذهب ناحية والده بمجرد مشاهدته، موضحة أنها لم تتردد لحظة في الموافقة على مبادرة الصلح؛ لأن ما يشغلها هو مصلحة ابنهما، ورغبتها في أن يعيش حياة صحية ومستقرة معها ومع والده في نفس الوقت.

عودة العلاقة الودية بين أيتن عامر وطليقها

أما أيتن عامر قفد تصالحت مع طليقها محمد عز العرب، بعد نزاعات طويلة في ساحات القضاء منذ انفصالهما رسمياً قبل عامين، حيث أعلن الثنائى تصالحهما وعودة العلاقة الودية بينهما من أجل أبنائهما ورغبتهما في توفير بيئة صحية لهم، وتم الاتفاق على رؤية العزب لأبنائهما في أجواء مستقرة وبدون أي مشاكل.

كشف محمد عز العرب، عن تصالحه مع طليقته أيتن عامر، من خلال نشر صورة تجمعهما برفقة أبنائهما على حسابه بموقع "إنستغرام" معلقاً: "وجود الأب والأم في حياة أولادهما مهم حتى لو الطريق اختلف، المهم أن الأولاد يفضلوا دايماً مرتاحين ومبسوطين، عشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أي حاجة ويارب نفضل دايماً في سلام ووفاق".

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وأعادت أيتن عامر مشاركة منشور زوجها السابق عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابها بموقع "إنستغرام" وعلقت عليه قائلة: "شكراً يا عز جداً وأنت فعلاً عندك حق، ويا رب تفضل دايماً مصلحة الأولاد هي همنا الأول".

يذكر أن أيتن عامر انفصلت عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب في شهر سبتمبر من عام 2022 بعد 6 سنوات زواج، حيث احتفل الثنائي بزفافهما في شهر يونيو من عام 2016 خلال حفل زفاف كبير حضره العديد من الفنانين، وأسفرت زيجتهما عن إنجاب طفلين الأولى تدعى أيتن والثاني يوسف.

مصلحة الأطفال سبب صلح أيتن عامر وجوري بكر مع طليقهما

ويأتي تصالح أيتن عامر مع طليقها محمد عز العرب، وجوري بكر مع زوجها السابق رامي زيان لنفس السبب وهو مصلحة الأطفال والرغبة في نشأتهما داخل بيئة صحية سليمة بين الأب والأم، ولكن في نفس الوقت استبعد الثنائي أيتن وجوري فكرة العودة إلى أزواجهما السابقين، واكتفيا بالحفاظ على علاقة الصداقة والود بينهما والاتفاق على رؤية الأبناء وقضاء معهم أوقاتاً بدون أي خلافات.

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