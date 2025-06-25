أمل وجورج كلوني في ضيافة الملك تشارلز

آل كلوني يلتقيان بالملك تشارلز

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أهداف جائزة King’s Trust

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 10:23 مساءً - استضاف، صباح اليوم الإربعاء 25 يونيو، حفل استقبال خاص في قصر باكنغهام للفائزين بجوائز كينغز تراست - King's Trust Award لعام 2025، والتي تكرم الشباب الذين كان لهم تأثير إيجابي على مجتمعهم المحلي، وإلى جانب داعمي وسفراء كينغز تراست، وكان من بين الحضور كل منتألق نجم هوليوود، جورج كلوني البالغ من العمر 64 عامًا، وزوجته محامية حقوق الإنسان، أمل كلوني البالغة من العمر 47 عامًا، بملابس أنيقة خلال حضورهما حفل الاستقبال الذي أقيم للاحتفال بالفائزين في القصر الملكي، وكان ظاهرًا عليهما السعادة عند لقاء الملك تشارلز، وتبادلا معه أطراف الحديث.وارتدىبدلة رمادية نسقها مع قميص مفتوح بنفس اللون، وخطفت أمل الأنظار بفستان أسود مكشوف الكتفين نسقته مع حذاء بكعب عالٍ وحقيبة ذهبية.كما التقى الملك بالفائزين في الفئات الثماني بالمملكة المتحدة خلال اليوم، بالإضافة إلى الفائزين الثلاثة في الفئات العالمية الثلاث قبل حفل توزيع الجوائز، الذي سيُقام في قاعة المهرجانات الملكية يوم الخميس 26 يونيو.ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على "إنستغرام" مجموعة من صور الحديث، وجاء التعليق كالتالي: "استضاف الملك، اليوم، حفل استقبال خاص في قصر باكنغهام للفائزين بجوائز كينغز تراست لعام 2025. تهانينا لجميع الفائزين المستحقين - ولمؤسسة كينغز تراست الدولية، التي تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها".كينغز تراست (King’s Trust) هي مؤسسة خيرية بريطانية تأسست لدعم الشباب، وكانت تُعرف سابقًا باسم Prince’s Trust، أسسها الملك تشارلز الثالث -عندما كان لا يزال أمير ويلز- سنة 1976، وأعيدت تسميتها إلى "King’s Trust" بعد تتويجه ملكًا.وتدعم الجائزة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و30 سنة، وتساعد الشباب في التغلب على الصعوبات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.وتوفر لهم تدريبًا مهنيًا، فرص تعليم، تمويلًا لمشاريع صغيرة، دورات تنمية المهارات والثقة بالنفس، وتركز أكثر على الشباب العاطلين عن العمل أو الذين يعانون من ظروف صعبة.ويذكر أن الجائزة دعمت أكثر من مليون شاب في بريطانيا منذ تأسيسها. وهي موجودة الآن في دول أخرى مثل أستراليا، كندا، نيوزيلندا، باكستان، الهند، الولايات المتحدة وغيرها، تحت اسم "Prince’s Trust International"

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