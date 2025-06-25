أرنولد شوارزينغر يكشف عن أكثر أفلامه تحقيقًا للإيرادات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 10:23 مساءً - أعلن النجم العالمي أرنولد شوارزنيغر عن الفيلم الذي حقق له أعلى الأرباح المالية خلال مسيرته السينمائية الممتدة لسنوات عديدة.
وأكد النجم أرنولد شوارزنيغر بحسب تصريحات لمجلة "People" بأن فيلم "Twins" والذي صدر عام 1988 والذي جسد بطولته أمام داني ديفيتو، هو الذي جنى له أكبر عائد مالي.
وأضاف خلال حديثه بأنه حصل على نسبة من الأرباح بدلاً من أجر ثابت، مما أتاح له جني ملايين الدولارات بفضل النجاح الكبير للفيلم في شباك التذاكر، مؤكدًا بأن هذا الخيار المالي كان بمثابة درس مهم في عالم الأعمال، مشيرًا إلى أن الثقة في نجاح المشروع والمراهنة على إمكانياته يمكن أن تؤتي ثمارًا غير متوقعة.
وكان فيلم"Twins" قد حقق إيرادات حول العالم تجاوزت 216 مليون دولار ولا يزال يحقق نجاحًا كبيرًا حتى اليوم.
وكان قد تناول المسلسل النجاحات العديدة التي حققها النجم العالمي أرنولد شوارزينغر في مجال الرياضة وصولًا لعالم هوليوود وأيضًا توليه منصب عمدة كاليفورنيا، وجاء المسلسل من إخراج ليزلي تشيلكوت وشارك ببطولته جمس كاميرون، ليندا هاميلتون، داني ديفيتو وعدد كبير من الفنانين.
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أرنولد شوارزينغر يؤكد بأن الفيلم بعيد عن "الأكشن" الذي اشتهر بهوفي مفاجأة لكل جمهور أرنولد شوارزينغر حول العالم أعلن بأن الفيلم الذي حقق أعلى إيرادات لم يكن من بين أفلام الأكشن التي اشتهر بتقديمها على مدار مسيرته السينمائية بل كان فيلمًا عائليًا كوميديًا.
وأكد النجم أرنولد شوارزنيغر بحسب تصريحات لمجلة "People" بأن فيلم "Twins" والذي صدر عام 1988 والذي جسد بطولته أمام داني ديفيتو، هو الذي جنى له أكبر عائد مالي.
وأضاف خلال حديثه بأنه حصل على نسبة من الأرباح بدلاً من أجر ثابت، مما أتاح له جني ملايين الدولارات بفضل النجاح الكبير للفيلم في شباك التذاكر، مؤكدًا بأن هذا الخيار المالي كان بمثابة درس مهم في عالم الأعمال، مشيرًا إلى أن الثقة في نجاح المشروع والمراهنة على إمكانياته يمكن أن تؤتي ثمارًا غير متوقعة.
وكان فيلم"Twins" قد حقق إيرادات حول العالم تجاوزت 216 مليون دولار ولا يزال يحقق نجاحًا كبيرًا حتى اليوم.
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شوارزينغر يُقدم سيرته الذاتية في مسلسل تلفزيونييُذكر أن النجم العالمي أرنولد شوارزينغر كان قد جسد بطولة المسلسل التلفزيوني "Arnold" والذي تم عرضه عام 2023 وتناول خلال أحداثه سيرته الذاتية ونجاحه في مجالات عديدة من أبرزها الرياضة والسينما، ويعد هذا المسلسل هو آخر الأعمال الفنية التي تم عرضها له.
وكان قد تناول المسلسل النجاحات العديدة التي حققها النجم العالمي أرنولد شوارزينغر في مجال الرياضة وصولًا لعالم هوليوود وأيضًا توليه منصب عمدة كاليفورنيا، وجاء المسلسل من إخراج ليزلي تشيلكوت وشارك ببطولته جمس كاميرون، ليندا هاميلتون، داني ديفيتو وعدد كبير من الفنانين.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»