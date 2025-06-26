شكرا لقرائتكم خبر عن ابتدينا.. عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد أول أسبوع فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد في أول أسبوع من الشهر المقبل، والذي سيحمل اسم "ابتدينا"، ونشر مصور الهضبة بوستر الألبوم المنتظر عبر حسابه منذ قليل.



عمرو دياب

وأحيا النجم عمرو دياب حفلا ضخما في منتصف مايو الماضي، فى إحدى الجامعات الخاصة وسط حضور الآلاف من الطلاب وجمهور الهضبة.

وفي بداية الحفل عرضت شاشات المسرح فيديو وثائقي قصير يلخص مشوار عمرو دياب، والذي تفاعل معه الجمهور بشدة وردد الأغاني التي عرضها، لينطلق بعدها صوت الهضبة وهو يغني يا أنا يا لأ مع صعوده إلى المسرح وسط هتافات وصرخات الجمهور.

وأبدى الهضبة سعادته بالتواجد مع جمهور الحفل، مؤكدا أن علاقته طويلة ممتدة بحفلات الجامعة منذ أن كان مقرها في ميدان التحرير، ليقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغانيه منها: بحبه، انت ده لو انساب، تملي معاك، أنت الحظ، مبتغيبش.

وواصل الهضبة إمتاع جمهوره عندما قدم فاصلا من اغانيه القديمة مثل كان طيب، أيام وبنعيشها، وخلصت فيك كل الكلام ، وفاجأ جمهوره بغناء أغنية بعد الليلالي.

وقدم مجموعة من أغانيه المميزة مثل وياه، راجع، ثم ميدلي ضم أغنيات قمرين، نور العين، ليلي نهاري، واختتم حفله بأغنية وغلاوتك التي قدمها في ألبوم عودوني سنه 1998، وسط احتفالات الألعاب النارية التي أضاءت سماء القاهرة الجديدة.