شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يزيل الستار عن أول 21 ثانية من ألبوم عمرو دياب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الملحن عمرو مصطفى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، لأول 21 ثانية من ألبوم الهضبة عمرو دياب، والمقرر أن يطرح بعنوان "ابتدينا"، ليثير الفيديو تفاعل الكثير من عشاق الهضبة في التعليقات.

وأحيا النجم عمرو دياب حفلا ضخما في منتصف مايو الماضي، فى إحدى الجامعات الخاصة وسط حضور الآلاف من الطلاب وجمهور الهضبة.

وفي بداية الحفل عرضت شاشات المسرح فيديو وثائقي قصير يلخص مشوار عمرو دياب، والذي تفاعل معه الجمهور بشدة وردد الأغاني التي عرضها، لينطلق بعدها صوت الهضبة وهو يغني يا أنا يا لأ مع صعوده إلى المسرح وسط هتافات وصرخات الجمهور.