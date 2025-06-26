حلا شيحة تحذر متابعيها: "انتبهوا قبل فوات الأوان"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وجهت من خلاله نصيحة إلى متابعيها.



وحثت حلا شيحة متابعيها في مقطع الفيديو على عدم التغافل عن دعاء موت الفجأة، مؤكدة أهمية هذا الدعاء وسهولة حفظه.

ولفتت إلى أن التقصير في قول أذكار الصباح والمساء كما ينبغي قد يكون سببًا في التعرض لموت الفجأة.

وقالت حلا: "أذكار الصباح والمساء مهمة جدا، فيه ذكر أنا بحبه وبغفل عنه لكن مهم أقوله لكم ونحاول نطبقه، وأنا شايفة أن كلنا محتاجينه لأنه بيتكلم عن موت الفجأة عشان ربنا يحفظنا من موت الفجأة.. فجأة بنسمع فلان مات في حادثة أو فلانة توفت في فرحها فلان نقلوه المستشفى ومات في المستشفى".

وتابعت: "الدعاء هو اللهم إني اسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يَدَيَّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي".