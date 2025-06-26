نقابة الفنانين في سوريا تنفي شائعة وفاة رشيد عساف وتطمئن جمهوره أنه بخير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 01:20 صباحاً - تداول بعض صفحات السوشيال ميديا بكثافة خبر وفاة الفنان رشيد عساف إثر نوبة قلبية مفاجئة حيث عبّر العديد من جمهوره عبر هذه الصفحات عن حزنهم العميق لرحيل النجم القدير بعد أن صدقوا الخبر الذي لا أساس له من الصحة والذي يندرج ضمن خانة الشائعات المغرضة التي باتت تتنشر بكثافة في الآونة الأخيرة وتطال كبار النجوم في العالم العربي أكثر من مرة حيث يتبين لاحقًا أنها أخبار ملفقة تسبب الأذى للنجوم الذين تطالهم هذه الشائعات وعائلاتهم وجمهورهم، ويبغي مروجوها تحقيق الترند من خلال نشر مثل هذه الأخبار.

فيما عبّر جمهوره ومتابعوه عن استيائهم من انتشار شائعة وفاة الفنان رشيد عساف ودعوا الله أن يمدّه دومًا بالصحة والعافية والعمر المديد، علمًا أنها ليست المرة الأولى التي يتم التداول فيها بشائعة وفاة الفنان رشيد عساف حيث طاردته مرات عدة من قبل.

نقابة الفنانين في سوريا: نتمنى من الجميع التأكد قبل نشر أي خبر

إثر انتشار خبر وفاة الفنان القدير رشيد عساف، سارعت نقابة الفنانين في سوريا إلى نفي الخبر من خلال إصدارها منشورًا عبر صفحتها على الفيسبوك ضمّنته صورة للفنان رشيد عساف، وبيانًا تمنت من خلاله على جميع المواقع والصفحات الصفراء أيضًا توخي الدقة والحذر في مثل هذه الأخبار من جهة والالتزام بالبيانات الصادرة من النقابة من جهة أخرى وفي ما عدا ذلك، فإن الأخبار حكمًا تندرج ضمن خانة الشائعات. وجاء في نص البيان: " تنويه، الزميل الفنان القدير رشيد عساف بخير والحمد لله ونتمنى على جميع المواقع الفنية والصفحات الصفراء التأكد قبل نشر أيا خبر وإذا لم يصدر من نقابة الفنانين فهو خبر منفي حكما وشكرا لتفهمكم".



يتمتع الفنان رشيد عساف بجماهيرية كبيرة

وكانت انتشرت الشائعة بينما كان الفنان رشيد عساف عائدًا من الولايات المتحدة الأميركية إلى دبي حيث ولدى وصوله إلى مطار دبي تبين له أن الخبر منتشر بكثافة.

ويتمتع الفنان رشيد عساف بجماهيرية كبيرة ليس فقط في بلده سوريا إنما في مختلف أنحاء الوطن العربي نظرًا للأدوار المميزة التي رسم بها مسيرته الفنية الناجحة. ومن أعماله: البيادر، زنوبيا ملكة تدمر، تجارب عائلية، الجذور الدافئة، أمطار صيفية، الدروب القصيرة، دكّان الدنيا، الغيوم البيضاء، قلوب دافئة، رأس غليص ج1 و2، أبناء الرشيد، آخر الفرسان ، طوق البنات 1 و2 و 3 و4، عطر الشام 1 و2 و3، الباشا، شوارع الشام العتيقة، صقار، بناية هب الريح ج2، كسر عضم ج2: السراديب، السجين وغيرها الكثير من المسلسلات الأخرى.

شائعة الوفاة طالت رشيد عساف أيضًا منذ ثلاث سنوات

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر بقوة شائعة وفاة الفنان رشيد عساف إنما طالته مرات عدة من قبل، ومنها في العام 2022 صدرت شائعة مماثلة سببت القلق والخوف في نفوس عائلة الفنان وجمهوره ومتابعيه الذين عبروا عن استيائهم من هذا الخبر الذي لا يهدف مروجوه منه سوى حصد الترند. وصرّح حينها رشيد عساف لـ"الخليج 365": أنا بخير وصحة جيدة والحمد لله ولا أعرف هدف مطلقي الشائعات وما يجنونه من الأخبار الملفقة".

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