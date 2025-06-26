شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهنئ نادر عبد الله بعد تصدره قائمة المكرمين من ساسيم: مبروك من نص قلبى والان مع تفاصيل الخبر

هنأت النجمة اللبنانية إليسا الشاعر نادر عبد الله بعد تصدره مؤخرا قائمة المُكرّمين من جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية باعتباره الأكثر نصيبا في مشوارها الغنائي الملىء بالنجاحات.

وعلقت إليسا قائلة على موقع "إكس" تويتر سابقا: "تصدرك قائمة المكرمين من ساسيم باريس ومنحك أعلى تميز فني هو تكريم بفتخر فيه متلك وأكتر لأني شريكة بجزء كبير وحلو منه، هيدا مكافأة على إبداعك بالكلمة والمشاعر والأحاسيس، نادر كلمتك وصلت بصوتنا ونحنا أسعدنا الملايين بكلمتك مبروك من نص قلبي".

وتعد ثنائية "إليسا ونادر عبد الله" هي الأكثر نجاحاً وتأثيراً على الساحة الغنائية العربية كمطربة وشاعر، منذ 20 سنة وإلى الآن، نتج عنها الكثير من الأعمال التى أثرت المكتبة الموسيقية بدايةً من أغنية "لو تعرفوه_2006" إلى أغنية "أنا سكتين_2024" وهى إحدى أنجح أغنيات ألبومها الأخير، ولحن لها أغنية واحدة بعنوان "رحتله".

كما حصدت مشاركات نادر مع إليسا على عدة جوائز عالمية مثل "وورلد ميوزيك أوررد"، و"بيج أبل ميوزيك أوورد" عن ألبوم "بستناك"، حيث شارك نادر بنصف أغنيات الألبوم، وكذلك عن ألبوم "تصدق بمين" بنفس النصيب من المشاركة.

المميز في تجربة إليسا ونادر عبد الله، هو وجود كيمياء فنية وإنسانية بينهما، وهو ما يتضح جليا من نمط وأشكال ما قدماه معا، ومن هذه الأغانى: لو تعرفوه/ ما تخافش مني/ حكايتي معاك/بعيش على حسك/ لو بصيت قدامك/يا عالم/ أيامي بيك/خُد بالك عليا/أواخر الشتا/تصدق بمين/ما تعرفش ليه/من غير مناسبة/ما عـاش ولا كان/ عـيشة والسلام/مصدومة/رُحتله/متفائلة/هيلف يلف ويرجعلي/حــالة حـب/بـرغم الظـروف/قـد الأيام/ هخاف من إيه/ولا بعد سنين/مــكتوبة ليك"، "لسه فيها كلام/من عينيا دى/ نفسي أقوله/ أنا سكتين، وغيرها.

ويُعد نادر عبد الله من أكثر الشعراء تأثيرًا وإنتاجًا في الساحة الغنائية العربية، إذ كتب أكثر من 500 أغنية، تعاون فيها مع قرابة 170 فنانًا من مصر ومختلف أنحاء العالم العربى.

أما على صعيد التلحين، فقد وضع ألحانًا ناجحة شارك بها أبرز نجوم الطرب، من بينها أغنية "رُحتله" لإليسا، وأغنية "ملهمته الوحيدة" لأصالة و"أولى ابتدائى" لتامر عاشور، و"بطلت أخاف" لشيماء سعيد، و"إحنا وبختنا" للطيفة و"احتمال وارد" لسميرة سعيد.