شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم طرح أغنية "حلفتلك" من ألبوم ملحم زين "22" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم اللبناني ملحم زين أغنيته الجديدة "حلفتلك"، وهي رابع أغنيات ألبومه المرتقب "22"، وذلك يوم الخميس عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الاستماع الرقمية.

الأغنية تحمل توقيع الفنان مروان خوري في كل من الكلمات والألحان، بينما تولى إخراج الكليب المخرج فادي حداد، في تعاون جديد يجمع أسماء لامعة في الساحة الفنية اللبنانية والعربية.

يضم الألبوم المصّغر سبع أغنيات متنوعة تجمع بين اللونين الشعبي والرومانسي، وقد تعاون ملحم زين في هذا العمل مع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الكتابة والتلحين والتوزيع، ليقدم لجمهوره مزيجاً فنياً غنياً بالأحاسيس والألوان الموسيقية.

أمّا الأغنيات فهى: "قلبى دق"، كلمات فادي مرجان وألحان إيفان نصوح، "حلفتلك"، كلمات وألحان مروان خوري، "كوكبي"، كلمات وألحان إيفان نصوح، "معنى العشق" كلمات وألحان إيفان نصوح، "تنور"، أغنية من الفولكلور البدوي، "ألف مبروك"، كلمات وألحان رامي شلهوب، "كف عني" وهي أغنية باللهجة السعودية النجدية تعاون من خلالها ملحم زين للمرة الأولى مع الأمير الشاعر بدر بن محمد، ولحنّها إيفان نصوح، كما أشرف عمر صباغ على التوزيع الموسيقي لكامل الألبوم ، فيما عدا أغنية "ألف مبروك" التي قام بتوزيعها جمال ياسين.

يؤكد ملحم زين في ألبومه قدرة النجم اللبناني على المزج بين الأصالة والتجديد، مقدماً لجمهوره توليفة موسيقية تنبض بالإحساس وتعكس نضجه الفني بعد أكثر من عقدين من النجاحات . كما يُحضر لمجموعة من حفلات ومهرجانات الصيف في لبنان والخارج حيث سيقدّم أغنيات الألبوم للجمهور المتعطش لجديده الفني.