نقشةً ولوناً.. هذه الصيحة تسيطر على موضة العام!

ميرنا وليد - بيروت - يعود الكرز بقوّة هذا الموسم ليزيّن الموضة كلونٍ أحمر غنيّ وكنقشة مرحة تغمر الأزياء والأكسسوارات والأحذية.

اللون الأحمر الكرزي يتصدر مجموعات صيف 2025 لدى دور مثل غوتشي وهيرميس وروسكاندا، ويتميّز بمرونته في الإطلالات المونوكرومية أو الممزوجة بألوان أخرى.

أما النقشات، فتُضفي رسومات الكرز لمسة أنثوية وعفوية على التصاميم، من الفساتين إلى الحقائب. وتعيد لويس فيتون التعاون مع الفنان موراكامي في مجموعة تحتفي بالكرز بأبعاد فنية مستوحاة من البوب الياباني.

من جهتها، تقدم فالنتينو مجموعة "Cherryfic" بنقشات كرز ثلاثية الأبعاد وأكسسوارات صيفية أنيقة. وتبرز أقراط الكرز من فالنتينو وجاكيموس كرموز أنثوية لا تفقد رونقها.

وأخيرًا، تتصدر أكسسوارات الكرز صيحة تزيين الحقائب، كما في تصاميم MAISON de SABRÉ، مضيفة لمسة منعشة وعصرية تناسب أجواء الصيف.